ÇİNE SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ÇİNE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, DOĞRUMLAR Mahalle, Düz Çamlık Mevkii, 125 Ada, 6 Parsel, sayılı taşınmaz tapu kaydında Tarla Ve Otuz Zeytin Aşısı vasfındadır. Tapu kaydı beyanlar hanesinde 2942 Sayılı Kanunun 7. Maddesine Göre TEDAŞ Lehine Kamulaştırma Şerhi ibaresi bulunmaktadır. Taşınmaz halen zeytinlik ve tarla olarak kullanılmaktadır. İçinde 50-100+ yaşlı mahsüldar zeytin ağaçları bulunmaktadır. Zeytin ağaçları taşınmazın tamamını temsil edecek sayıda değildir. Taşınmazın yaklaşık olarak 5,50 da.lık kısmı tarla olarak kullanılmaktadır.Ağaçların kültürel bakımları kısmen yapılmıştır. Münferit olarak pırnal çalıları bulunmaktadır. Kuru tarım yapılmaktadır. Taşınmazın çevresi komşu parsellere ait tel çit, çalı çit ve kuru taş duvar ile çevrilidir. Taşınmazın bulunduğu lokasyonda benzer zeytin bahçeleri ve otlaklar vardır. Ortalama %10-12 eğimlidir. Killi-tınlı toprak yapısındadır. Üzerinde yapı yoktur. Taşınmaz mahalle yerleşim yerinin dışındadır. Kuzeyinde bulunan Aydın-Muğla karayoluyla arasında parsel olmayıp yola cepheli sayılmaktadır. Taşınmaz mahalle merkezinin güney-batı yönünde, kuşuçuşu yaklaşık 1,71 km. İlçe merkezine 13,2 km mesafededir

Adresi : Doğrumlar Mahallesi Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 14.225,48 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 10:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, DOĞRUMLAR Mahalle, Düz Çamlık Mevkii, 131 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında Kırk Zeytin Ağaçlı Tarla vasfındadır. Tapu kaydı İrtifak hanesinde Etibank Genel Müdürlüğü Lehine 2225 m2 Daimi İrtifak Hakkı Vardır ibaresi bulunmaktadır. Taşınmazın vasfı her ne kadar kırk zeytin ağaçlı tarla olsa da halen kapama zeytin bahçesi olarak kullanılmaktadır. İçinde 60+ yaşlı mahsüldar zeytin ağaçları vardır.Ağaçların kültürel bakımları kısmen yapılmıştır. Kuru tarım yapılmaktadır. Taşınmazın çevresini sınırlayıcı eleman yoktur. Taşınmazın bulunduğu lokasyonda benzer zeytin bahçeleri vardır. Killi-tınlı toprak yapısındadır. Taşınmazın batı cephesinden itibaren yaklaşık 1/3 lük kısmı%8-10, kalan kısmı %40-50 eğimlidir.Üzerinde yapı yoktur. Taşınmaz mahalle yerleşim yerinin dışındadır. Batısı kadastral yola cephelidir. Kuzeyinde bulunan Aydın-Muğla karayoluna yaklaşık 90 metre mesafededir. Taşınmaz mahalle merkezinin güney-batı yönünde olup, kuşuçuşu yaklaşık 1,5 km. İlçe merkezine 13,2 km mesafededir

Adresi : Doğrumlar Mahallesi Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 15.619,87 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 11:11

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

