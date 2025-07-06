Türkiye'de en çok kırmızı et ve tavuk eti tüketiliyor olsa da, balık sevenlerin de sayısı oldukça fazla. Av sezonuyla birlikte yaz aylarında ucuzlaşan balık fiyatları, yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşın cebini yakmaya devam ederken, ayda ancak birkaç kez balık tüketme şansı olan vatandaşlar tercihlerini hem en lezzetli hem de en sağlıklı balıklar yana yapmak istiyor.



SAĞLIĞA FAYDALI BALIKLAR BELLİ OLDU



Marmara Denizi ve Karadeniz'de satılan balıkların incelendiği araştırmanın ardından, insan sağlığına en faydalı 3 balık belli oldu. Deniz ve nehir balıklarının birbirinden farklı özellikleri ve faydaları bulunduğu belirtilirken, uzmanlar deniz balıklarının mineral ve besin değerleri açısından nehir balıklarına göre daha faydalı olduğunu ve çok daha fazla lezzet barındırdığını belirtti.

İşte sağlığa faydası en yüksek 3 balık türü...



Her ne kadar halk arasında 'Balık yemek sağlıklıdır' anlayışı bulunuyor olsa da, tercih edilen balığın uygun olmaması halinde bazı sağlık problemleri tetiklenebilir.



Omega-3 ve çoklu yağ asitleri barındırması nedeniyle şifa deposu olarak görülen balıkların en faydalıları ise şöyledir.



ALABALIK



Alabalıklar, güçlü bir omega-3 kaynağı olmalarının yanı sıra, omega-6 ve çoklu yağ asidi barındırır. Bu bileşikler kardiyovasküler ve sinir sistemlerini güçlendirir, bağışıklığı arttırır ve vücuttaki inflamatuar süreçleri önler. Çoklu doymamış asitler ayrıca kan damarlarının duvarlarını güçlendirir ve kandaki "kötü" kolesterol seviyesini azaltır.

SOMON



Balıkların en lezzetlilerinden biri olarak gösterilen somon, aynı zamanda en sağlıklısıdır. Omega-3 içeriği nedeniyle vücudun gençleşmesine katkıda bulunurken, saç ve cildin elastikiyetini artırır. Somon tüketmek kırışıklıkların erken oluşmasını önler. Ayrıca somon balığı, hızlıca beyni harekete geçirdiğinden hafıza kaybına karşı savunma kazanılmasına katkıda bulunur.



SAZAN



Deniz balıkları dışında listede yer alan tek nehir balığı ise sazan oldu. Doktorlar bağırsak fonksiyonlarını iyileştirmek, metabolizmayı hızlandırmak ve kan şekerini normalleştirmek için sık sık sazan tüketilmesini öneriyor. Sazan aynı zamanda beyin aktivitesini arttırır, hafızayı geliştirir ve vücudu gençleştirir.