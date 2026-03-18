Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın malvarlığına “suçtan elde ettiği” gerekçesiyle el kondu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Soruşturma kapsamında Yıldırım’ın ortağı ve sahibi olduğu, suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı iddia edilen altı şirkete Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

İŞTE ŞİRKETLERİ YÖNETECEK İSİMLER

TMSF, 6 Mart 2026 tarihli mahkeme kararından bir gün sonra Muzaffer Yıldırım'ın şirketlerini yönetecek isimleri belirledi. Ciner Holding şirketlerinde denetim kayyumu olarak görev yapan fon uzmanı Fatma Sevil Kenar, Yıldırım'ın şirketlerinin başına geçti.

Medyaradar'ın haberine göre; Bebek Oteli'nin de bağlı olduğu Depot Konaklama Hizmetleri AŞ'nin 17 Mart 2026 tarihinde tescillenen ilanına göre yönetim şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Başkanlığına Fatma Sevil Kenar, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Onur Gök, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Hacer Bozgeyik, Özgür Çağlayan, Ayşe Saygel, Aynur Eren, Canan Yılmaz, Emre Ertaş, Mediha Aydemir, Şeref Dinçbaylı, Tuba Aydın, Sanem Feriha Öcal Dereli ve Huriye Bilben...