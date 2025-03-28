Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Park Holding AŞ’nin tek pay sahibi olduğu Ciner Yayın Holding AŞ’nin tüm hisselerinin Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt AŞ’ye devredilmesi işlemine izin verildi.

Kurul, yapılan inceleme sonucunda devralma işleminin rekabeti kısıtlayıcı bir etkisinin olmayacağını değerlendirerek, bu işlemin izne tabi olmadığına karar verdi.

Ciner Yayın Holding AŞ, medya sektöründe faaliyet gösterirken, devralan şirket Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt AŞ’nin medya sektöründe bilinen bir faaliyeti bulunmuyor. Bu nedenle Rekabet Kurumu, devrin sektörel dengeleri bozmayacağı sonucuna vardı.

Bu onayla birlikte, Ciner Yayın Holding’in Doğal Yaşam İnşaat ve Taahhüt AŞ’ye devri önünde herhangi bir engel kalmadı.