Çin Merkez Bankası, altın fiyatlarındaki sert gerilemeye rağmen rezervlerini artırmayı sürdürdü. Ekimde yaklaşık 830 bin ons, yani 25,8 metrik ton altın alan bankanın kesintisiz alım serisi 24 aya ulaştı.

Cumartesi günü açıklanan resmi verilere göre Çin'in 2026'nın ilk 10 ayındaki toplam altın alımı yaklaşık 129 ton oldu. Aynı dönemde küresel fiyatlarda sert dalgalanmalar yaşandı.

Altın ekimde yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti. Bir yılın en düşük seviyesine kadar gerileyen ons fiyatı, ayı 4 bin doların altında tamamladı. Bu, küresel finans krizinden bu yana altının en kötü ekim performansı oldu.

MERKEZ BANKALARINDAN 321,2 TONLUK ALIM

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre Çin Merkez Bankası, üçüncü çeyrekte alımları kamuoyuna açıklanan merkez bankaları arasında en büyük altın alıcısı oldu.

Dünya genelinde merkez bankalarının net altın alımı, ikinci çeyrekteki 296,3 tondan temmuz-eylül döneminde 321,2 tona yükseldi. Böylece 2024'ün son çeyreğinden bu yana en yüksek üç aylık toplama ulaşıldı. Fiyatların rekor seviyeye çıktığı ilk çeyrekte ise net alım 57,7 tonda kalmıştı.

Çin Merkez Bankası'nın rezerv birikimi, ülkedeki bireysel yatırımcıların talebini de etkiledi. Hane halkları, fiyatların uzun vadede destekleneceği beklentisiyle ekimde ons başına 4 bin dolar civarındaki seviyelerden altın aldı.

RUSSELL'A GÖRE ALTIN 4 BİN DOLARDA TABAN ARIYOR

Reuters Asya Emtia ve Enerji Köşe Yazarı Clyde Russell, altının kısa vadeli oynaklığı ile uzun vadeli görünümü arasında ayrışma bulunduğunu belirtti.

Russell'a göre fiyatlar, birbirine zıt piyasa etkileri arasında ons başına 4 bin dolar civarında taban oluşturmaya çalışıyor. Yazar, ekimde bu seviyenin altından gelen toparlanmanın temmuzdaki benzer fiyat hareketlerini hatırlattığını ifade etti.

Altın, 29 Ocak'ta 5.594,82 dolarla rekor kırmasının ardından kâr satışlarının etkisiyle 23 Mart'ta 4.097,99 dolara gerilemişti. ABD ara seçimlerinden sonra bir miktar toparlansa da fiyatlar, şubat sonunda İran savaşının başladığı dönemdeki seviyelerin yüzde 20'den fazla altında kaldı.

Çatışmaların enerji maliyetlerini yükseltmesi, enflasyon baskısını ve daha sıkı para politikası beklentilerini güçlendirdi. Yüksek faizler, faiz getirisi sağlamayan altını baskılayan başlıca unsurlardan biri oldu.

HİSSE PİYASALARINDAKİ DÜŞÜŞ SATIŞ GETİREBİLİR

Russell, kısa vadeli riskler arasında yapay zeka yatırımlarındaki büyümenin sorgulanmasıyla hisse senedi piyasalarında yaşanabilecek zayıflığa işaret etti. ABD ara seçimlerinde Demokratların önemli kazanımlar elde etmesinin ardından, yüksek enerji tüketen veri merkezlerinin inşasına ilişkin tartışmaların da gündeme geldiğini belirtti.

Yazara göre hisse senetlerinde olası bir düşüş, yatırımcıları diğer varlıklarını nakde çevirmeye yöneltebilir ve altın da bu satışlardan etkilenebilir. Ancak zayıflığın reel ekonomiye yayılması, orta vadede altın açısından olumlu sonuçlar doğurabilir.

Russell, hisse piyasalarındaki zayıflık ile İran'daki çatışmanın sona erebileceği umutlarıyla petrol fiyatlarında görülen gerilemenin faiz beklentilerini değiştirebileceğini kaydetti. Bu gelişmelerin beklentileri daha nötr bir noktaya, hatta 2027'de faiz indirimlerine doğru taşıyabileceğini değerlendirdi.

UZUN VADEDE REZERV ÇEŞİTLENDİRME TALEBİ

Russell'a göre ABD'nin uzun vadeli mali görünümünden endişe duyan merkez bankaları için altın cazip bir rezerv alternatifi olmayı sürdürüyor. ABD'nin bütçe açığı ve kamu gelirleri üzerindeki borç yükü, rezervleri çeşitlendirme eğilimini destekliyor.

Yazar, fiyatların son dönemde 4 bin doların altına gerilemesinin yılın son çeyreğinde merkez bankalarının alımlarını teşvik edebileceğini belirtti. Bununla birlikte kısa vadede fiyatların her iki yönde de sert hareketlere açık olduğu uyarısını yaptı.

Yatırım fonlarına yönelik talep de sürdü. WGC verilerine göre altın borsa yatırım fonlarına (ETF) ekimde 19 ton net giriş gerçekleşti. İkinci çeyrekte 47,3 ton çıkış yaşanan fonlara, üçüncü çeyrekte 211,2 ton giriş olmuştu.

ÇİN VE HİNDİSTAN'DA MÜCEVHER TALEBİ

Russell, birlikte küresel mücevher talebinin yaklaşık üçte ikisini oluşturan Çin ve Hindistan'da fiyat gerilemesinin talebi destekleyebileceğini ifade etti. Hindistan'daki yatırımcıların, önemli festivaller yaklaşırken tüketici ilgisinin arttığını bildirdiğini aktardı.

WGC verilerine göre Hindistan'ın mücevher amaçlı altın talebi üçüncü çeyrekte 99,9 tonla 2025'in son çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Çin'de ise talep ikinci çeyrekteki 55,7 tondan üçüncü çeyrekte 71,9 tona yükseldi.