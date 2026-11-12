Çin'de tamamen güneş enerjisiyle çalışan Çingçibing (hafif süvari) adlı insansız hava aracı (İHA), ilk kez havalandı.

Ulusal basındaki haberlere göre İHA, Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) tarafından geliştirildi.

3,2 metre uzunluğunda ve 8 metre kanat açıklığına sahip araç, kanat ve kuyruk kısımlarını kaplayan fotovoltaik paneller sayesinde tamamen güneş enerjisiyle çalışabilecek şekilde tasarlandı.

30 saate kadar uçuş yapabilen İHA'nın, uzun mesafelerde boru hatları ve su toplama havzaları gibi kritik altyapının denetiminde kullanılması hedefleniyor. Aracın ayrıca kadastro çalışmaları, doğal kaynakların takibi, afet bölgelerinin izlenmesi ve diğer geniş alan gözetleme faaliyetlerinde görev alması amaçlanıyor.