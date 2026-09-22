Avustralya'dan ABD'ye gönderilen F-35 savaş uçaklarına ait yedek parçaların yanlışlıkla Çin'in kontrolündeki Hong Kong'a yönlendirildiği bildirildi.

Avustralya Savunma Bakanlığı, Salı günü yaptığı açıklamada, F-35 savaş uçağı parçalarının yanlışlıkla Hong Kong'a gönderildiğini doğruladı.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, "Bu durumdan haberdar olduk ve bu soruşturmaya nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda ABD ve Lockheed ile birlikte çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

GİZLİ PARÇALAR ÇİN'E GİTTİ

Avustralya'nın F-35 savaş uçaklarına ait yedek parçalar, bakım ve onarım için ABD'ye gönderilmek üzere yola çıkmıştı.

Ancak, Lockheed Martin tarafından gerçekleştirilen sevkiyat, Pasifik Okyanusu üzerinden geçerken bilinmeyen bir nedenle rotasını değiştirerek Hong Kong'a ulaştı.

ABD'nin ve müttefiklerinin titizlikle koruduğu hassas parçaların Çin'in kontrolündeki bir bölgeye gönderilmesi, soru işaretleri yarattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avustralya Savunma Bakanlığı sözcüsü, CNN'e yaptığı açıklamada, parçaların geri alınması, olayın soruşturulması ve gelecekte benzer durumların önüne geçilmesi için ABD yetkilileri ve sektör ortaklarıyla çalışıldığını belirtti.

Bakan Marles, parçaların geri alınması için gerekli adımların atıldığını ve olayın soruşturulduğunu ifade etti. Marles, kayıp sevkiyatın hassas parçalar içermediği yönünde bilgi sahibi olduğunu söyledi.

KANOPLİLER DE KARGODA MIYDI?

Kayıp sevkiyatın, F-35'in kokpitini örten kanopilerden birini de içerdiği iddia ediliyor. Bu kanopiler, uçağın radarda görünürlüğünü azaltan bir teknolojiye sahip.

Uzmanlar, bu teknolojinin tersine mühendislikle kopyalanabileceğinden endişe ediyor.

Sevkiyatı yapan şirket, CNN'e yaptığı açıklamada, güvenlik nedenleriyle sevkiyatın durumu hakkında bilgi veremeyeceğini, ancak ABD Savunma Bakanlığı ve Savunma Lojistik Ajansı tarafından belirlenen tüm düzenlemelere uyduğunu belirtti.

Sevkiyatın neden rotasını değiştirdiği ve parçaların şu an kimin elinde olduğu ise henüz bilinmiyor.