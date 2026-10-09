Çin'in ekonomik bölgesinde yürütülen derin deniz araştırmaları, Batı Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde büyük bir metal yatağının varlığını ortaya çıkardı. Xiang Yang Hong 10 araştırma gemisiyle gerçekleştirilen bu çalışmalar kapsamında, deniz tabanından toplanan cevher örnekleri laboratuvar ortamında detaylı incelemeye alındı.

"TON BAŞINA 15,4 GRAM ALTIN"

Laboratuvar analizleri, bölgedeki değerli metal yoğunluğunun beklenenden yüksek olduğunu gösterdi. İlk incelemelerde cevherin büyük bölümünün kalkopirit, pirit ve sfalerit minerallerinden oluştuğu belirlendi. Bu mineraller, bakır, demir ve çinko gibi metallerle ilişkili sülfür bileşikleri arasında yer alıyor. Araştırmacılar, bazı numunelerde ton başına 15,4 grama kadar altın ve 1,27 kilograma kadar gümüş tespit etti.

"315 DERECE SICAK SU ÇIKIYOR"

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer boyutu, bölgede bulunan yüksek sıcaklıklı hidrotermal bacalar oldu. Bilim insanları, bu keşif öncesinde aynı bölgede 10'dan fazla araştırma gerçekleştirmişti. Söz konusu çalışmalar sırasında 700 ile 1500 metre arasındaki derinliklerde onlarca hidrotermal baca tespit edildi. Bacalardan çıkan mineral bakımından zengin sıvıların sıcaklığının 315 santigrat derecenin üzerine ulaştığı belirlendi.

Hidrotermal bacalar, deniz tabanının altındaki sıcak sıvıların çatlaklardan okyanusa çıkmasıyla oluşuyor. Metaller açısından zengin bu sıvılar, soğuk deniz suyuyla karşılaştığında içerdikleri mineraller çökelerek deniz tabanında birikiyor. Zaman içerisinde oluşan bu sülfür yapıları, altın ve gümüş dahil çeşitli metallerin yoğunlaştığı yatakların meydana gelmesini sağlayabiliyor.

"TİCARİ MADENCİLİK HENÜZ BELİRSİZ"

Keşfedilen maden yatağının yüksek değerli metal içeriğine rağmen ticari madencilik amacıyla kullanılıp kullanılamayacağı henüz bilinmiyor. Deniz tabanında yüzlerce metre derinlikte bulunan madenlerin çıkarılması, karadaki madencilik faaliyetlerinden farklı teknik gereklilikler taşıyor. Bu durum, derin denizlerdeki maden kaynaklarına yönelik araştırmaları yeniden gündeme taşıdı.