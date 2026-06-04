ICBC Yatırım analistleri, yayımladıkları raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mevcut para politikası duruşuna yönelik değerlendirmelerini yayımladı.
Yayımlanan raporda, bir hafta vadeli repo faiz oranının yüzde 37 seviyesinde bulunmasına rağmen, piyasanın uzun bir süredir yaklaşık yüzde 40 seviyesinden fonlandığına işaret edildi.
Analistler, TCMB'nin ihtiyaç duyulması halinde ek sıkılaşmayı alternatif fonlama kanalları üzerinden gerçekleştirme esnekliğine sahip olduğunu dile getirdi.
Banka tarafından kullanılabilecek araçlar arasında Geç Likidite Penceresi'nin kullanımının artırılması veya mevduat stopaj oranlarında yapılacak düzenlemelerin yer alabileceği ifade edildi.
Bu stratejiyle TCMB'nin politika faizini değiştirmeden piyasa koşullarını sıkı tutmaya devam edebileceği tahmin ediliyor.
Küresel çapta enerji fiyatlarındaki oynaklık ve yurt içindeki enflasyonist baskıların sürdüğü bu dönemde, bankanın likidite yönetimi üzerinden ince ayar yapması öngörülüyor.