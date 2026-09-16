TBMM Başkanlığı’na 10 Ağustos 2026’da sunulan “Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi”, Booking.com gibi küresel şirketlerin Türkiye pazarında yasal zeminde hizmet vermesinin önünü açıyor.

Düzenleme kapsamında, Alibaba Grubu’nun seyahat platformu Fliggy’nin de Türkiye pazarına girmek için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Teklif, bir yandan küresel şirketlerin önünü açmayı hedeflemelerle dikkat çekerken, diğer yandan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi yerli acentelerin tepkisini topluyor.

Sektör kaynakları, Çinli grup Fliggy’nin vize süreçlerindeki rahatlama ve artan uçuş sayılarıyla birlikte Türkiye’de büyüme hedeflediğini aktarıyor.

YERLİ ACENTELER ARASINDA REKABET KAYGISI

Gelen yeni düzenleme, yerli acenteler tarafında güçlü özkaynak ve reklam bütçesine sahip küresel şirketlerin pazarda baskı oluşturacağı endişesini beraberinde getiriyor.

Sektör temsilcileri, yabancı platformların sadece lisans ve izin yükümlülükleriyle pazara girmesinin rekabet eşitliğini sağlamayacağını savunuyor.

Vergi, ofis ve istihdam maliyetlerini üstlenen yerli acenteler, büyük platformların pazarda dominant hale gelerek tesisler ve acenteler üzerindeki komisyon baskısını artırmasından korkuyor. Öte yandan düzenlemeyi destekleyen kesimler, pazara yeni oyuncuların katılmasıyla tüketici lehine rekabetin artacağını ve fiyatların şeffaflaşacağını öngörüyor.

YASAL TEMSİLCİ VE YÜZDE 17 KOMİSYON SINIRI

Hazırlanan kanun teklifine göre, yabancı platformların Türk Ticaret Kanunu’na uygun bir sermaye şirketi statüsünde yasal temsilci ataması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan iki yıl süreli İzin Belgesi alması zorunlu kılınıyor.

İzin belgesi ücretinin ilk yıl için 5 milyon TL olması ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılması planlanıyor. Ayrıca platformların tesislerden alabileceği komisyon KDV hariç yüzde 17 ile sınırlandırılırken, olası uyuşmazlıklarda Türk mahkemeleri yetkili sayılıyor.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra lisans başvurusu için üç ay süre verilecek; şartları sağlamayan platformların erişimi BTK tarafından engellenecek.