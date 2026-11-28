İstanbul Zeytinburnu'ndaki bir sitede, Çinli iş insanı J.H.'ye gönderilen ve üzerinde Çin Konsolosluğu ibaresi bulunan paketin patlamasına ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Muhammet Kartal'ı toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Haziran ayında hazırlanan iddianamenin ardından açılan ve dört ay süren davada Kartal'a, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl 4 ay, patlayıcı ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Heyet, Arjin Aşan ve Sipan Hazar A.'nın ise beraatına karar verdi.

KONS0LOSLUK İBARELİ PAKET RESEPSİYONDA PATLADI

J.H.'ye kuryeyle getirilen paket, sitenin resepsiyonunda açıldığı sırada patladı. Patlamada J.H. ile çevredeki bazı kişiler yaralandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay yerinde havai fişek kalıntıları, pil blokları, kablo ve tetikleyici düzeneğe ilişkin bulgular tespit edildiği belirtildi.

İddianameye giren ifadesinde J.H., Kartal'a yaklaşık 190 bin dolar değerinde inşaat işi verdiğini, ancak işlerin tamamlanmadığını anlattı. Kartal'ın malzemelerin zamlandığını söyleyerek 130 bin dolar daha istediğini belirten J.H., bu parayı da ödediğini, buna rağmen işlerin yüzde 60'ının tamamlandığını söyledi. J.H., yapılan hesaplamada Kartal'a 20 bin dolar fazla ödeme yapıldığının belirlendiğini ifade etti.

J.H., daha sonra bilinmeyen bir numaradan arandığını ve kendisinden 100 bin dolar borç istenerek tehdit edildiğini de anlattı.

KARTAL, DÜZENEĞİ HAZIRLADIĞINI KABUL ETTİ

Kartal ise soruşturmadaki ifadesinde, J.H. ile demir doğrama ve alüminyum işleri kapsamında çalıştıklarını, aralarında ödeme anlaşmazlığı bulunduğunu savundu. Bir çekin ödenmesi için tefeciden para aldığını ve borcunu karşılayamadığını söyleyen Kartal, J.H.'yi korkutarak parasını almak amacıyla patlayıcı düzeneği hazırladığını kabul etti. Öldürme ya da yaralama amacı bulunmadığını ileri sürdü.

Yanında çalışan Arjin Aşan'dan açık hat ve telefon almasını istediğini anlatan Kartal, ona konuyla ilgili bilgi vermediğini söyledi. Hazırladığı paketi Fatih'te bir kuryeye teslim ettiğini, kuryeye de paketin içeriğini açıklamadığını belirtti. Kartal, patlamayı internet üzerinden öğrendiğini ifade etti.

Paketi taşıyan kurye E.C. de ifadesinde, boş zamanlarında mobil uygulama üzerinden kuryelik yaptığını söyledi. Paketi Fatih'teki açık bir otoparkta, yüzü cerrahi maskeyle kısmen kapalı bir erkekten 300 lira kurye ücreti karşılığında teslim aldığını anlattı.

RAPORDA ÖLDÜRÜCÜ NİTELİĞİ VURGULANDI

İddianamede, J.H.'nin adli muayene raporunda vücudunda çok sayıda yaralanma tespit edildiği aktarıldı. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünün raporunda ise düzeneğin canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı; cansızlar üzerinde yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özellikte olduğu belirtildi.

Savcılık, Kartal'ın saldırıyı önceden planlayarak gerçekleştirdiğini ve kullanılan düzeneğin öldürmeye elverişli olduğunu değerlendirdi. İddianamede üç sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, patlayıcı tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma suçundan ise dörder yıldan sekizer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.