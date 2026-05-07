Amerika Birleşik Devletleri, ana vatanı Çin olan ve "Asya iğne karıncası" olarak bilinen istilacı bir böcek türünün hızla yayılmasıyla biyolojik bir krizle karşı karşıya kaldı.

Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre, son dönemde popülasyonu kontrolsüz şekilde artan bu zehirli tür, en az 20 eyalete yayılarak halk sağlığını tehdit eder hale geldi. Özellikle Texas’ta da tespit edilmesiyle birlikte uzmanlar, bu istilanın boyutlarının benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Yaklaşık 3 milimetre boyunda, siyaha yakın koyu kahverengi gövdesi ve turuncu-kahverengi bacaklarıyla ayırt edilen bu karınca türü, diğer karıncaların aksine doğrudan insan sağlığını hedef alan fiziksel etkileriyle öne çıkıyor.

ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre, bu türün sokması saatlerce süren şiddetli ağrılara yol açarken, hassasiyeti olan kişilerde ölümcül sonuçlar doğurabilen anafilaktik şoklara neden olabiliyor. Nemli alanlarda, bahçelerde ve inşaat malzemeleri arasında gizlenen bu canlılar, yerel ekosistemi de ciddi şekilde tahrip ediyor.

TÜR 90 YILDIR BÖLGEDE YAŞIYOR

Bu hızlı yayılım, ABD kamuoyunda bilimsel tartışmaların yanı sıra siyasi komplo teorilerini de beraberinde getirdi. Bazı çevreler, istilanın hızını ve zamanlamasını manidar bularak bu durumun halk sağlığını hedef alan kasıtlı bir müdahale olabileceği iddiasını gündeme taşısa da uzmanlar türün 90 yılı aşkın süredir bölgede olduğunu hatırlatıyor.

Rice Üniversitesi'nden Doçent Scott Egan, bu yeni tehdide karşı toplumun bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak türün biyolojik davranışları üzerinde daha derin araştırmalar yapılması çağrısında bulundu.