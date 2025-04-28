Çin merkezli hızlı moda şirketi Shein Group Ltd., ABD’de küçük paketlere uygulanacak yeni gümrük tarifeleri öncesinde, ülke genelindeki ürün fiyatlarına dikkat çekici oranlarda zam yaptı. Şirketin bazı kategorilerdeki fiyat artışları yüzde 377’ye ulaştı.

Bloomberg News tarafından derlenen verilere göre, Shein’in ABD’deki fiyat artışlarının büyük bölümü cuma günü gerçekleşti. Fiyat artışlarının oranı ürün kategorisine göre farklılık gösterdi. Güzellik ve sağlık kategorisinde en çok satılan 100 ürünün ortalama fiyatı sadece bir günde yüzde 51 artarken, bazı ürünlerdeki fiyat yükselişi iki katını aştı.

Ev, mutfak ürünleri ve oyuncak kategorilerinde ise ortalama zam oranı yüzde 30’un üzerinde oldu. En dikkat çeken artışlardan biri, 10 parçalı mutfak havlusu setinde görüldü. Bu ürünün fiyatı yüzde 377 oranında zamlandı. Kadın giyim kategorisinde ise fiyat artışı daha sınırlı kalarak yüzde 8 oldu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, pazar günü ABC televizyonuna verdiği röportajda, Trump yönetiminin Çin dışında 17 önemli ticaret ortağıyla görüşmelere devam ettiğini belirtti. Asya ülkeleriyle yapılan müzakerelerin olumlu ilerlediğini kaydeden Bessent, Çin’in yüzde 145’lik gümrük vergisini sürdüremeyeceğini savunarak, “Onların iş modeli ucuz ve sübvanse edilmiş ürünleri ABD’ye satmaya dayanıyor. Bu model çökerse, Çin ekonomisi de durur. Bu nedenle müzakere masasına oturacaklar” dedi.