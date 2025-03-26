Türkiye, otomotiv sanayisinde bölgesel üretim merkezi olma yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bloomberg News’un haberine göre, Çinli Chery Automobile Co Ltd., Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolarlık bir elektrikli araç fabrikası kurmayı planlıyor. Fabrikanın Samsun yakınlarında inşa edileceği ve yıllık 200 bin araç üretim kapasitesine sahip olacağı ifade ediliyor.

1,5 MİLYON METREKARELİK ARAZİ TAHSİSİ

İsmi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Chery ile Karadeniz kıyısındaki Samsun’da fabrika kurulması konusunda uzun süredir görüşmeler yürütüyor. Türkiye’nin bu proje için 1,5 milyon metrekare arazi tahsis ettiği belirtilirken, yatırımın Avrupa ve Orta Asya’ya ihracatı kolaylaştıracağı vurgulanıyor.

TÜRKİYE İLE AB ARASINDA GÜMRÜK VERGİSİ ANLAŞMASI VAR

Chery’nin Türkiye yatırımı, küresel otomotiv pazarında artan gümrük vergileri karşısında stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD Co. da geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği’nin gümrük vergilerinden kaçınmak amacıyla Türkiye’de 1 milyar dolarlık bir fabrika kuracağını açıklamıştı. AB üyesi olmayan Türkiye, Gümrük Birliği anlaşması sayesinde bu pazara avantajlı erişim sağlıyor.