Brezilya'nın Espírito Santo eyaleti, önümüzdeki yılların en büyük sanayi yatırımlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çinli otomobil üreticisi GWM (Great Wall Motor), ülkedeki ikinci ve en büyük fabrikasını Espírito Santo'nun kuzeyindeki Aracruz bölgesinde kuracak. Projenin hayata geçirilmesi için kritik bir adım olan 1,74 milyon metrekarelik dev arazinin şirkete devri, Eyalet Yasama Meclisi tarafından resmi olarak onaylandı.

GWM'ye tahsis edilen arazi, yaklaşık 250 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen ölçeğiyle bölgedeki sanayi yapısının hacmini ortaya koyuyor. Şirket, bu devasa alanda basit bir montaj hattının ötesine geçerek; parça üretimi, presleme, kaynak, boyama ve nihai araç montajı gibi tüm üretim aşamalarını tek bir çatı altında toplayan entegre bir sanayi kompleksi kurmayı planlıyor.

Stratejik lojistik hatlarına ve limanlara yakınlığıyla dikkat çeken Aracruz birimi, tam kapasiteyle çalışmaya başladığında yılda 200 bin araca kadar üretim gerçekleştirebilecek.

Şirketin São Paulo eyaletindeki Iracemápolis fabrikasından daha büyük bir üretim hacmine sahip olacak bu yeni tesis, sadece Brezilya pazarına değil, tüm Latin Amerika ülkelerine araç ihraç edecek bir merkez üssü rolünü üstlenecek.

10 bin kişiye istihdam kapısı olacak

Projenin, otomotiv ana sanayisinin yanı sıra yan sanayi, lojistik, inşaat, bakım ve hizmet sektörlerini de canlandırması bekleniyor. Yapılan projeksiyonlara göre sanayi kompleksinin bölgede, doğrudan ve dolaylı olmak üzere 10 bin kişiye kadar yeni istihdam imkanı yaratma potansiyeli bulunuyor. Eyalet hükümeti, bu yatırımı yerel ekonomiyi güçlendirmek ve Espírito Santo'nun sanayi ağırlığını genişletmek için tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Altyapı desteği kapsamında eyalet yönetimi, Aracruz belediyesine de kamu yapılarının inşası için yaklaşık 79 bin metrekarelik ayrı bir alan devretti. Bu hamleyle Çinli üreticinin gelişinin, bölge genelini kapsayan daha geniş bir kentsel ve lojistik kalkınma planıyla entegre edilmesi amaçlanıyor.

Çevresel ve sosyal taahhütler takip edilecek

Yatırım kararı mecliste çoğunluğun desteğini alsa da, bazı parlamento üyelerinin çekinceleri ve denetim talepleri de karara yansıdı. Muhalif milletvekilleri; projenin çevresel etkileri, yerel iş gücünün eğitilmesi, geleneksel toplulukların korunması ve şirketin kamuya karşı taahhütlerinin şeffaf bir şekilde izlenmesi gerektiğini vurguladı. Yatırımın sonuçlarının takip edilebilmesi için sıkı denetim mekanizmalarının kurulması talep edildi.