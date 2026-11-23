Güney Afrika otomotiv perakende sektörünün köklü sendikası Motor Endüstrisi Personel Birliği (Misa), Bidvest bünyesinde faaliyet gösteren Bidvest McCarthy’de yaşanması muhtemel toplu işten çıkarmaları önlemek için yönetimle masaya oturdu. Sıfır, ikinci el ve ticari araç satışının yanı sıra servis ve yedek parça hizmeti de sunan şirketin, değişen pazar koşullarına uyum sağlamak amacıyla operasyonlarını daraltmayı planladığı belirtildi.

Geleneksel markalar düşüşte, Asyalı üreticiler yükselişte

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, yeniden yapılanma kararının arkasında geleneksel otomobil markalarının satışlarındaki düşüş ve Çinli ile Hintli üreticilerin pazardaki artan hakimiyeti yatıyor.

Misa CEO’su Martlé Keyter, Asyalı üreticilerin köklü bayi gruplarını iş modellerini yeniden gözden geçirmeye zorladığını vurguladı. Bidvest McCarthy’nin portföyüne daha fazla Çin ve Hindistan menşeli araç markası dahil ederek değişen pazar dinamiklerine uyum sağlamaya çalıştığını belirten Keyter, "İşletmelerin rekabetçi ve sürdürülebilir kalmak için pazar koşullarına uyum sağlaması gerektiğini kabul ediyoruz. Ancak yeniden yapılanma, doğrudan işten çıkarma anlamına gelmemeli. İşler feda edilmeden önce tüm makul alternatifler kapsamlı şekilde değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Her pozisyonun arkasında bir aile var"

80 binden fazla üyeyi temsil eden Misa’nın CEO’su Keyter, sürecin insani boyutuna dikkat çekerek, "Potansiyel olarak etkilenecek bu 300 pozisyonun her birinin arkasında maddi sorumlulukları, ailesi ve belirsiz bir geleceği olan bir çalışan var. Yeniden yapılanmanın insani etkisini göz ardı edemeyiz" dedi.

Görüşmelerde ilk sonuçlar alınmaya başlandı

İş İlişkileri Yasası’nın (LRA) 189. maddesi kapsamında yürütülen resmi istişare süreçlerinde işten çıkarmaları en aza indirmeyi hedefleyen sendika, görüşmelerde şimdiden olumlu adımlar atıldığını duyurdu.

Misa’nın hukuk ekibi bugüne kadar Johannesburg, Pretoria ve Mpumalanga bölgelerindeki çalışanlarla bir araya geldi. Sendikanın Hukuk Departmanı Müdürü Tiekie Mocke, mevcut işleri mümkün olduğunca korumayı ve çalışanları dönüşen otomotiv sektöründeki yeni fırsatlara hazırlamayı amaçladıklarını belirterek, "İşten çıkarma değişen pazar koşullarına verilecek ilk tepki değil, son çare olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin görüşüne başvurulan Bidvest McCarthy yönetiminden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.