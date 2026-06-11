Çinli otomotiv üreticisi BYD, Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı milyar dolarlık fabrika projesini durdurduğunu açıkladı. Çinli dev şirketin bu kararı almasının ardında iki dikkat çeken neden olduğu iddia edildi.

Şirket, Temmuz 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım gösterdiği resmi bir törenle Türkiye ile protokol imzalamış ve Manisa'ya 1 milyar dolar değerinde bir üretim tesisi kuracağını taahhüt etmişti. Bu fabrika sözünün ardından gümrük ayrıcalıkları kazanan ve Türkiye pazarında avantajlı satışlar gerçekleştiren BYD'nin, geçen iki yıllık süreçte fabrika alanına tek bir çivi çakmadığı ve son olarak projeyi askıya alma kararı verdiği duyuruldu.

ABD BASKISIYLA İPTAL EDİLEN ANLAŞMA

Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun aktardığı bilgilere göre, yatırımın askıya alınmasının arka planında geçmiş dönemde yaşanan diplomatik ve ticari kırılmalar yer aldı. Çinli yetkililer, Ankara'nın ABD'den gelen yoğun baskılar neticesinde 2015 yılında Çin ile imzaladığı 3,4 milyar dolar değerindeki hava savunma sistemleri satın alma anlaşmasını son anda iptal etmesini gündemde tutmaya devam etti. Pekin yönetiminin, yaşanan bu iptal olayını hala Türkiye'nin güvenilmez bir ortak olduğuna dair bir kanıt olarak gösterdiği belirtildi.

TÜRKİYE'NİN UYGUR TÜRKLERİ POLİTİKASI

Uygur Türkleri politikası ve diplomatik arka plan İki ülke arasındaki ilişkileri uzun süredir karmaşık hale getiren bir diğer etken ise Çin'in Sincan bölgesindeki yaklaşık 12 milyon yerli Uygur Türk’üne yönelik uyguladığı politikalar olarak öne çıktı.

İnsan hakları örgütlerinin soykırım olarak nitelendirdiği Çin'in Sincan politikalarına karşı Ankara yönetiminin eleştirilerini büyük ölçüde gizli tuttuğu ifade edildi.

Ancak kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Türkiye'nin bu diplomatik tutumu da Pekin yönetimi açısından yeterli bir güvence oluşturmadı.