Avrupa Birliği'nin (AB) Çin menşeli elektrikli otomobillere yönelik uygulamaya koyduğu ek gümrük vergileri, küresel otomotiv devi SAIC Motor’u harekete geçirdi. Bünyesindeki MG markasıyla Avrupa pazarında agresif bir büyüme yakalayan Çinli üretici, vergi duvarını aşmak amacıyla Avrupa'daki ilk tam teşekküllü üretim tesisini İspanya'da kurma kararı aldı. Şirket, yeni fabrikasında yıllık 120 bin araçlık dev bir üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

İspanya'nın kuzeybatısında yer alan Galiçya bölgesinde kurulması planlanan yeni otomobil fabrikası ve lojistik merkezi projesine, yerel yönetimden de tam destek geldi. Galiçya Bölge Başkanı Alfonso Rueda, Çinli devin yatırımına "stratejik öncelik" verdiklerini duyurdu. İlk aşamada yaklaşık 200 milyon euroluk bir sermaye aktarımı öngörülen projenin resmiyet kazanması ve ilk kazmanın vurulabilmesi için şu an İspanya merkezi hükümetinin yabancı yatırım onayını vermesi bekleniyor.

BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Son yıllarda özellikle fiyat-performans odaklı elektrikli ve hibrit modelleriyle Avrupa yollarında fırtına gibi esen MG'nin yeni üretim üssü, lojistik avantajları nedeniyle Ferrol Limanı bölgesinde inşa edilecek.

Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte ilk etapta yaklaşık bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacağı belirtilirken, üretim bandında kullanılacak parçaların çok büyük bir kısmının yerel İspanyol tedarikçilerden temin edilmesi hedefleniyor. Bu durum, bölge ekonomisinde ciddi bir yan sanayi hareketliliği yaratacak.

FABRİKA 2028'DE DEVREYE GİRECEK

Gerekli yasal izinlerin ve hükümet onayının takvime uygun şekilde alınması halinde, dev fabrikanın inşaatına 2027 yılında başlanması öngörülüyor. Fabrikada ilk seri üretimin ise 2028 yılında devreye girmesi planlanıyor. Projenin ikinci faz yatırımlarının da tamamlanmasıyla birlikte banttan inecek araç sayısı yılda 120 bin adede kadar yükselecek.