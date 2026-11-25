Çinli elektrikli otomobil devi BYD, Avrupa pazarındaki üretim ağını genişletme hedefleri doğrultusunda Fransa’nın Hambach kentinde yer alan Ineos Automotive fabrikasını satın almak üzere münhasır görüşmelere başladığını duyurdu.

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, halihazırda yaklaşık 900 kişinin istihdam edildiği tesisin devri için yürütülen bu süreç, Avrupa Birliği'nin (AB) elektrikli araçlarda yerel üretim ve yerlilik oranını zorunlu kılmaya hazırlanan "Made in Europe" düzenlemesi öncesinde kritik bir hamle olarak öne çıkıyor.

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, söz konusu yatırım planının şirketin Fransa pazarına duyduğu güveni ve Avrupa kıtasındaki

büyüme vizyonunu yansıttığını ifade etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yürütülen görüşmeleri, ülkesinin otomotiv endüstrisine yönelik ekonomi politikalarının ve Avrupa içi üretimi hızlandırma girişimlerinin doğrudan bir meyvesi olarak değerlendirdi.

1990'lı yılların sonunda Smart markası için inşa edilen ve 2020 yılında Mercedes-Benz'den Ineos bünyesine geçen Hambach tesisinin satın alınması sürecinin, ilgili çalışan temsilcisi kurullarıyla yapılacak istişarelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

AB'DEKİ YENİ DÜZENLEME ÇİNLİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Yeni AB düzenlemeleri kapsamında teşviklerden ve kamu ihalelerinden yararlanabilmek için yerel üretim şartlarını karşılamak zorunda kalacak olan Çinli üreticiler, kıtada üretim kapasitesi oluşturma yarışına hız vermiş durumda.

Macaristan'da inşa ettiği yeni tesisinde 2027 yılı başında seri üretime geçmeyi planlayan BYD, rakiplerinden farklı bir strateji izleyerek ortak üretim anlaşmaları yerine mevcut bir tesisin mülkiyetini doğrudan devralmayı hedefliyor.

Rakiplerinden Dongfeng ve Leapmotor Fransız-İtalyan ortaklığı Stellantis'in Fransa ve İspanya'daki fabrikalarında, Geely ise İspanya'daki Ford montaj tesisinde üretim yapmaya hazırlanırken; Schmidt Automotive Research analisti Mathias Schmidt, Çin'den ithal edilen şarj edilebilir hibrit modellerle pazarda yoğun biçimde yer alan BYD için Hambach hamlesinin Avrupa bayilerine tedariki sürdürmenin en hızlı yolu olduğuna dikkat çekti.