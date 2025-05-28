

Brezilyalı savcılar, Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ve iki taşeron hakkında, bir üretim tesisinin şantiyesinde köle işçi çalıştırma ve insan kaçakçılığı iddialarıyla dava açmak için kolları sıvadı.

Açılan dava, BYD, China JinJiang Construction Brazil ve Tonghe Equipamentos Inteligentes do Brasil şimdiki adıyla Tecmonta Equipamentos Inteligentes Brasil tarafından Bahia'da işletilen tesislerdeki "aşağılayıcı" koşulları tanımlıyor ve işçileri Brezilya'ya getirmek amacıyla kullanılan vizelerde usulsüzlükler yapıldığını ve pasaportlarına el konulduğunu ileri sürülüyor.

Savcılar aralıkta 220 Çinli işçinin "köleliğe benzer" bir durumda bulunduğunu belirtti ve onları uluslararası insan ticareti mağdurları olarak tanımladı.

Şirketlerin bir davranış düzeltme anlaşması imzalamayı reddettikten sonra 257 milyon realden fazla tazminat talep eden davayı açtıklarını belirttiler.