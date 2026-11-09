Çin merkezli dev şirket, ortaya çıkan ağır hasarın iddia edildiği gibi bir parça ya da üretim kusurundan değil, doğrudan çarpışmanın şiddetinden kaynaklandığını duyurdu.

Malezya’daki NKVE otoyolunda 7 Kasım günü meydana gelen kazada, Chery Tiggo Cross ile başka bir binek araç çarpıştı. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde otomobilin ön bölümünün büyük hasar aldığı ve iki tekerleğinin gövdeden tamamen ayrıldığı görüldü.

Kısa sürede viral olan ve araç güvenliği konusunda tartışma başlatan kayıtların ardından Chery Auto Malaysia yetkilileri kamuoyuna bilgilendirmede bulundu. Araç sahibiyle derhal temas kurulduğunu aktaran üretici, hasarın çarpışma kaynaklı olduğunu vurgulayarak doğrulanmamış spekülasyonlara itibar edilmemesini istedi; ancak kamuoyuyla kapsamlı bir teknik inceleme raporu paylaşmadı.

53 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Görüntülerin bu denli büyük tepki çekmesinde, markanın son dönemde gündeme gelen arka aks sorunları etkili oldu. Chery, Malezya pazarında 8 bin 878 adet Omoda 5 modelini kontrol ve parça değişimi amacıyla geri çağırmıştı. Hemen öncesinde, 6 Kasım tarihinde ise Çin’de arka akstaki muhtemel kaynak kusurları nedeniyle 53 bin 882 adet Tiggo 5x ve Omoda serisi araç için benzer bir geri çağırma kararı duyurulmuştu.

Son kazanın bu aks kusurlarıyla doğrudan bağlantılı olduğuna dair henüz somut bir veri ya da bulgu bulunmuyor. Paylaşılan video ve fotoğrafların yalnızca çarpışma sonrasını yansıtması, tekerleklerin darbe anında mı yoksa sonrasında mı koptuğu sorusunu yanıtsız bıraksa da, peş peşe gelen geri çağırma kararlarının üzerine böyle bir kazanın yaşanması tartışmaların alevlenmesine neden oldu.