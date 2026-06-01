Teknolojinin dev bir hızla ilerlemesi devletlerin çeşitli alanlarda hamleler yapmasına neden oluyor. Özellikle savunma alanında kullanılan yüksek teknolojiler kolluk kuvvetlerine hızlı dönüşümler yaşatıyor. Çinlilerin artık sahada kullanmaya başladığı yeni gözlüklerde bulunan gelişmiş kamera ve sensörler hem kayıp kişilerin bulunması gibi özel görevlerde kullanılıyor hem de şehir düzeninin sağlanmasında büyük kolaylık sağlıyor.

ETRAFTAKİ KİŞİLERİ HIZLICA TARIYOR, ANINDA SİSTEMDEN KONTROL EDİYOR

İnternet altyapısına bağlı olarak çalışan gözlükler sokakta yürüyen insanları, nesneleri, tabelaları okuyor sistem üzerinden tarama yapıyor. Suçluların tespit edilmesi ya da herhangi bir aksaklığın önlenmesi konusunda adeta bir 'süper' polise dönüşen memurlar, bu gözlüğün özelliklerini farklı durumlar için kullanıyorlar.

Tianjin’de görev yapan polis memuru Zhao Baoxin'in anlattığı olayda yolda kaybolduğu belirlenen yaşlı bir kişi konuşmakta zorlandı ve adını da adresini de söyleyemedi. Polis ekipleri akıllı gözlük üzerinden kimlik tespiti yaptı, aile bilgilerine ulaştı ve yaklaşık 20 dakika içinde yaşlı kişiyi ailesine teslim etti. Cihazlar metin tanıma, ses tanıma ve sesli komut kontrolü sunuyor. Ağa bağlı platform üzerinden çalışan gözlükler, kişinin kimliğini doğrulama veya aile iletişim bilgilerini bulma gibi sorguları sahada tamamlayabiliyor.

BİLGİLER MEMURLARIN GÖZÜNDE ÇIKIYOR

Bu teknoloji sayesinde klasik telsiz ya da merkezden manuel sorgu sürecini doğrudan memurun gözlerinin önüne getiriyor.

FARKLI ÜLKELERE YAYILIYOR

Akıllı gözlüklerin polis teşkilatlarında kullanımı Çin dışında da gündemde. Hindistan’da Delhi polisi, ocak ayında Cumhuriyet Günü güvenliği için yapay zeka destekli akıllı gözlük kullandı. Hollanda ulusal polisi ise 2020’de devriye ekiplerine bilgi desteği sağlamak için Vuzix Blade artırılmış gerçeklik gözlüklerini pilot olarak test etti.