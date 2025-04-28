ATMO Group tarafından yayımlanan bültende sonbahar aylarında üretime başlanacağı, hangi SWM modellerinin üretileceği bilgisinin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.
Üretim Urzema Holding'e ait Urzat Otomotiv tarafından kurulan yeni üretim bantlarında yapılacak.
Bültende yer alan bilgiye göre Urzema Holding, İstanbul, Sakarya ve Eskişehir'deki tesislerinde ticari araç ve treyler ekipmanları alanında imalat gerçekleştiriyor.
ATMO Group geçen yıl yaptığı açıklamada Türkiye'de yıllık 50,000 adet üretim yapmak istediğini belirtmişti.