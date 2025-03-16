Avrupa'da teknoloji dünyasını sarsan bir soruşturma başlatıldı. Çin merkezli teknoloji devi Huawei, Avrupa Parlamentosu’nda yürütülen geniş kapsamlı bir yolsuzluk soruşturmasının odağında yer alıyor. Şirketin temsilcilerinin Avrupa Parlamentosu binalarına girişine geçici olarak yasak getirildi. Bu karar, Brüksel Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasının bir parçası olarak alındı.

HUAWEİ İLE BAĞLANTILI NOKTALARA OPERASYON

Federal Polis, 13 Mart’ta Brüksel, Flandre, Wallonya ve Portekiz’de Huawei ile bağlantılı çeşitli noktalara operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, Avrupa Parlamentosu’ndaki bazı yetkililerin Huawei ile bağlantılı yolsuzluk olaylarına karıştığına dair önemli kanıtlara ulaşıldığı bildirildi. Bu gelişmeler, Avrupa teknoloji sektöründe büyük yankı uyandırdı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Savcılık, yürütülen soruşturmanın yalnızca lobi faaliyetleriyle sınırlı olmadığına ve çok daha geniş çaplı bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekti. Huawei’nin Avrupa Parlamentosu üyelerinin kararlarını etkilemek için pahalı hediyeler sunduğu ve seyahat masraflarını karşıladığı iddia ediliyor. Şirketin bu yöntemlerle Avrupa’daki düzenleyici politikalara müdahale etmeye çalıştığı öne sürülüyor.

PARLAMENTOYA GİRİŞLER YASAKLANDI

Avrupa Parlamentosu’na giriş yetkisi bulunan Huawei çalışanlarının sayısının dokuz olduğu açıklanmıştı. Yeni alınan karar doğrultusunda, bu kişiler artık Avrupa’nın 27 üye ülkesindeki Parlamento binalarına giriş yapamayacak. Yetkililer, soruşturmanın ne zaman tamamlanacağı konusunda henüz net bir açıklama yapmadı.