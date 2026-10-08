Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır vadeli kontratları, Çin'de bir haftalık tatilin ardından piyasaların yeniden açılmasıyla birlikte değer kazandı. Fiyatlardaki artış oranı yüzde 1,2'ye kadar çıktı.

Bakırın yanı sıra diğer baz metaller ile Singapur'da işlem gören demir cevheri kontratlarında da yükseliş eğilimi gözlemlendi.

ŞİLİ'DEKİ GREV FİYATLARI DESTEKLEDİ

Bakır fiyatlarındaki artışta, Şili'deki Centinela bakır madeninde başlayan grevin yarattığı arz endişesi de belirleyici oldu. Antofagasta'nın işlettiği madende iki sendikanın başlattığı grevin, yaklaşık iki hafta içinde üretimi olumsuz etkilemesi bekleniyor. Ancak şirket yetkilileri, üretim hedeflerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı.

Yatırımcılar, emtia piyasalarının yönünü belirleyen en önemli faktörlerden biri olan ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasını da yakından takip ediyor.

Piyasa beklentilerine göre, ekim ayında faiz artışı olasılığı yüzde 20, aralık ayında ise yüzde 80 olarak fiyatlanıyor. Yüksek faiz oranları, faiz getirisi sağlamayan emtialara yönelik talebi baskılayarak fiyat hareketlerini doğrudan etkiliyor.

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