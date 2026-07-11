Çin otomotiv endüstrisinin küresel pazardaki agresif genişlemesi hız kesmeden devam ediyor. Avrupalı ve Amerikalı otomobil devleri uygun fiyatlı elektrikli araç (EV) üretmekte lojistik ve mali zorluklar yaşarken, Çinli teknoloji devi XPeng ezber bozan yeni hamlesini yaptı.

Şirket; modern tasarımı, gelişmiş otonom teknolojileri ve 650 kilometreye varan menzili 20.000 euro’nun altında bir fiyat etiketiyle sunan yeni elektrikli SUV modeli XPeng Mona L03’ü resmi olarak tanıttı.

2 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilen dünya lansmanıyla örtüsü kaldırılan model, özellikle fiyat-performans oranıyla küresel elektrikli araç pazarındaki dengeleri tamamen değiştirmeye aday.

Çin’de 270 binden fazla sattı

Mona L03’ün vaatlerinin sadece kağıt üzerinde bir strateji olmadığını anlamak için serinin ilk üyesi olan "Mona M03" sedan modelinin başarısına bakmak yeterli. İç pazarda Tesla Model 3’ün yarı fiyatına, yani yaklaşık 15.500 euro gibi sarsıcı bir fiyatla satışa sunulan sedan versiyonu, Çin’de tam anlamıyla bir satış çılgınlığı yarattı.

Ağustos 2024’teki çıkışından Mayıs 2026 sonuna kadar geçen süreçte tam 272.589 adet satılarak kırılması güç bir rekora imza attı. Şimdi ise pazar payı çok daha yüksek olan SUV versiyonu L03 ile bu başarının katlanması hedefleniyor.

Teknik özellikleri göz dolduruyor

Kompakt ve orta boy SUV sınıflarının tam ortasında konumlanan XPeng Mona L03, 4.650 mm uzunluğa ve geniş bir iç hacim vadeden 2.850 mm dingil mesafesine sahip. Özellikle genç kitleyi yakalamak adına sportif bir "fastback" silüeti ve agresif bir SUV Coupe görünümüyle tasarlanan araçta, markanın imzası niteliğindeki T şekilli LED far tasarımları öne çıkıyor.

Model, sürücülere iki farklı motor ve güç mimarisi sunuyor:

Tamamen Elektrikli Versiyon (BEV): 249 beygir gücündeki elektrik motoruyla gelen bu versiyon, elektronik olarak sınırlandırılmış 180 km/s azami hıza sahip. Araç, batarya konfigürasyonuna göre tek şarjla 505 ile 650 kilometre arasında kesintisiz menzil sunuyor.

Genişletilmiş Menzil Versiyonu (EREV): Elektrik motoruna ek olarak, araçta sadece hareket halindeyken bataryayı şarj etmek üzere bir jeneratör gibi çalışan 1,5 litrelik benzinli motor yer alıyor. Araç, fosil yakıtlı motoru hiç devreye sokmadan, tamamen elektrikli modda 257 kilometre yol kat edebiliyor.

İsmindeki Sanatsal Deşifre: XPeng, "Mona" serisinin isim şifresini de ilk kez paylaştı. Modellerdeki harflerin dünyaca ünlü ressam Leonardo da Vinci’ye bir saygı duruşu olduğunu belirten şirket; sedan modellerindeki "M" ve SUV modellerindeki "L" harfleri yan yana geldiğinde, efsanevi Mona Lisa tablosunun baş harflerini oluşturduğunu açıkladı.

Avrupa planı hazır ama en büyük engel: Yüksek vergiler

Hali hazırda premium segmentteki G6, G9 ve P7 modellerini Batı Avrupa pazarlarında başarıyla satan XPeng, Mona serisini de vakit kaybetmeden ihraç etmeye hazırlanıyor. Avrupalı sürücülerin geleneksel olarak sedan yerine SUV gövde tiplerine yoğun ilgi göstermesi, Mona L03’ün Avrupa kıtasına sedan kardeşinden çok daha önce ayak basma ihtimalini güçlendiriyor.

Ancak, bu bütçe dostu ve yüksek teknolojili Çinli otomobillerin Avrupa sokaklarında fırtına estirmesinin önünde çok ciddi bir bariyer var: Avrupa Birliği'nin Çin menşeili elektrikli araçlara uyguladığı katı gümrük engelleri ve ek korumacı vergiler.

Otomobiller Avrupa showroomlarına ulaştığında bu vergiler nedeniyle fiyatları kaçınılmaz olarak yükselecek. Bu durum, Sırbistan ve çevre bölgelerdeki tüketicilerin Çin'deki 20 bin euro altı rüya fiyatlara ulaşmasını zorlaştırsa da L03, sunduğu donanımla her şeye rağmen Avrupalı rakiplerinin uykusunu kaçırmaya yetecek gibi görünüyor.