İktidarın yap-işlet-devret (YİD) yöntemi ile yaptırdığı ve daha kamuya devredilmesine yıllar varken bile maliyetinin 3-4 katı para ödenen köprüler ve otoyolların zararı her geçen gün büyüyor. Muhalefetin kamu zararına yol açan bu uygulamalar ve kamuda tasarruf adımları konusundaki meclis araştırma önergesi ise AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

YANDAŞIN CÜZDANI MI?

Bu kararın ardından İYİ Parti adına kürsüye çıkan Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Çin’deki dünyanın en büyük köprüsü ile Türkiye’deki Osmangazi Köprüsü’nü kıyaslayarak iktidarın yandaşlarına yapılan büyük kıyağı açıkladı.

Türkoğlu, Türkiye’de özel bir şirkete YİD modeli ile yaptırılan Osmangazi Köprüsü’nün 15 milyar dolara mal edilirken, dünyanın en yüksek köprüsünün yalnızca 280 milyon dolara yapıldığını söyledi. Çin’de yapılan Huajiang Kanyon Köprüsü’nün 28 Eylül 2025’te hizmete girdiğini hatırlatan Türkoğlu “Bu köprü 625 metre ile dünyanın yerden en yüksek köprüsü ve uzunluğu 2 bin 890 metre, açıklığı ise 1.400 metre, maliyeti de 280 milyon dolar” dedi.

Osman Gazi Köprüsü’nün yüksekliğinin 64 metre, uzunluğunun 2 bin 682 metre ve açıklığının da 1.550 metre olduğunu belirten İyi Partili Selçuk Türkoğlu, “Osmangazi’nin maliyeti 15 milyar dolar, Osman Gazi, Huajiang Köprüsü’nün tam 53 katına mal oldu. Bu farkın sebebi mühendislik mi, müteahhitlik mi yoksa yandaşın cüzdanı mı” diye sordu.

Çin'deki köprü 3 yılda yapıldı

Huajiang Kanyon Köprüsü, Çin'in Guizhou kentinde asma köprü olarak inşa edildi. Vadinin dibinden 625 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek köprüsü oldu. Daha önce 70 dakika olan kanyon geçiş süresi bu köprü ile bir dakikaya indi. Köprünün inşası 18 Ocak 2022'de başladı ve köprü hizmete 28 Eylül 2025'te açıldı. Köprüde, jumping ve yamaç paraşütü de yapılıyor.

Osmangazi 6 yılda tamamlandı

1.550 metre orta açıklığı ve 2 bin 682 metre toplam uzunluğu bulunan Osmangazi Köprüsü ve bağlantı otoyollarının maliyeti 2009 yılında 6.9 milyar dolar olarak hesaplandı. Ancak 2019 yılında proje tamamlandığında Gebze-Orhangazi-İzmit otoyolu ile birlikte maliyet 15 milyar dolara ulaştı. 2010’da yapımına başlanan köprü 30 Haziran 2016’da hizmete açıldı.