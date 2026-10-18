GTA 6'nın çıkışı beklenirken Çin'de oyunun fiziksel koleksiyon setleri satışa sunuldu. Standart ve Ultimate seçenekleri bulunan setlerdeki PS5 diskleri ise oyunu çalıştırmıyor; yalnızca görsel amaç taşıyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Çinli bir satıcının tanıttığı kutular ve diskler görülüyor. Her iki sürümde de üzerinde farklı etiketler bulunan PS5 diskleri yer alıyor.

KUTUDA BİLGİ KARTI DA VAR

Ultimate Edition kutusunun ön ve arka yüzlerinin gösterildiği görsellerde, kod içeren bir bilgi kartı da bulunuyor. Haberde, bu kodun muhtemelen kullanılamayacağı belirtiliyor.

Görsellerdeki bilgilere göre kapak tasarımları, Şanghay ve Londra merkezli marka ajansı Lionheart tarafından hazırlanmış. Ancak haberde, ajansın bu set için Take-Two Interactive ya da Rockstar ile anlaşma yapmış olmasının pek olası görünmediği değerlendirmesi yer alıyor.

ÇIKIŞTA YALNIZCA DİJİTAL SÜRÜM

Kaynağın aktardığına göre Rockstar'ın GTA VI oyunu, 19 Kasım'da Xbox ve PS5 konsollarına çıktığında yalnızca dijital olarak oynanabilecek. Haber tarihi itibarıyla herhangi bir ülkede fiziksel alternatif sunulacağına ilişkin bir işaret bulunmuyor.