Çin, stratejik madenlere erişimde dikkat çeken bir teknolojik gelişmeye imza attı. Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gerçek okyanus koşullarında deniz suyundan kilogram ölçeğinde uranyum çıkarıldığını açıkladı. Pekin yönetimi, lityum ve döteryum gibi stratejik elementlerin deniz suyundan elde edilmesine yönelik çalışmalarda da önemli ilerleme sağlandığını duyurdu.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkenin deniz suyunun arıtılması ve içerdiği değerli kaynakların değerlendirilmesine yönelik çalışmalarını kapsayan yeni bir rapor yayımladı. Raporda, okyanuslarda bulunan stratejik elementlerin yeni teknolojiler yardımıyla ekonomik bir kaynağa dönüştürülmesine yönelik çalışmaların hız kazandığı belirtildi.

DENİZ SUYUNDAN KİLOGRAM ÖLÇEĞİNDE URANYUM

Rapora göre Çin, laboratuvar ortamının ötesine geçerek gerçek okyanus koşullarında deniz suyundan kilogram ölçeğinde uranyum çıkarmayı başardı.

Ülkedeki araştırma enstitüleri, üniversiteler ve şirketlerin uranyumun yanı sıra lityum, döteryum ve diğer eser elementlerin deniz suyundan ayrıştırılmasına yönelik temel teoriler ve kritik teknolojiler üzerinde önemli ilerleme kaydettiği ifade edildi.

Söz konusu teknolojilerin geliştirilmesi, özellikle uranyum rezervlerinin büyüklüğü nedeniyle stratejik önem taşıyor.

OKYANUSLARDA 4,5 MİLYAR TON URANYUM BULUNUYOR

Raporda yer verilen verilere göre dünya genelindeki deniz sularında yaklaşık 4,5 milyar ton uranyum bulunduğu tahmin ediliyor.

Bu miktarın, bilinen kara bazlı uranyum rezervlerinin yaklaşık 1.000 katına karşılık geldiği belirtiliyor. Ancak deniz suyundaki uranyumun son derece düşük yoğunlukta bulunması, bugüne kadar ekonomik ölçekte çıkarılmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyordu.

Çin'in kilogram ölçeğine ulaşması, deniz suyundaki devasa uranyum kaynağından yararlanılmasına yönelik teknolojilerin geliştirilmesi açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

ÇİN'DE 167 DENİZ SUYU ARITMA PROJESİ VAR

Çin yönetimi yalnızca stratejik elementlerin çıkarılmasına değil, deniz suyunun farklı alanlarda kullanılmasına yönelik yatırımlarını da büyütüyor.

Tianjin Belediyesi'ndeki Deniz Suyu Arıtma ve Çok Amaçlı Kullanım Enstitüsü Direktörü Xiang Wenxi'nin verdiği bilgilere göre ülkede halihazırda 167 deniz suyu arıtma projesi faaliyet gösteriyor.

Bu tesislerin toplam günlük arıtma kapasitesi 3 milyon 77 bin tona ulaşmış durumda.

Endüstriyel soğutma amacıyla kullanılan deniz suyu miktarı ise yıllık 193,36 milyar tona yükseldi. Bu rakam, 2020 yılına kıyasla yüzde 86,4'lük artış anlamına geliyor.

2030'A KADAR YENİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİLECEK

Çin, deniz suyundan yararlanma teknolojilerini önümüzdeki yıllarda daha da geliştirmeyi planlıyor.

Xiang Wenxi, ülkenin 2026-2030 yıllarını kapsayan 15. Beş Yıllık Plan döneminde deniz suyunun arıtılması ve kapsamlı kullanımına yönelik teknoloji ve ekipmanların yeni nesillerinin geliştirilmesinin teşvik edileceğini söyledi.

Bu dönemde özellikle deniz suyundan uranyum, lityum ve diğer stratejik elementlerin çıkarılmasını sağlayacak teknolojik altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Pekin yönetimi, söz konusu çalışmalarla okyanuslardaki devasa kaynakların enerji, sanayi ve ileri teknoloji sektörlerinde kullanılmasının önünü açmayı amaçlıyor.