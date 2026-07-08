Türkiye'de elektrikli araç ekosistemi hızla büyürken, yerli şarj teknolojisi üreticilerinden Hera Charge Elektronik A.Ş. konkordato talebinde bulundu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket, grup şirketi Hera Mobilite Elektronik Üretim A.Ş. ve şirket ortağı Gökmen Gültekin hakkında 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK MÜHLET

Mahkeme, şirketlerin mali yapısının detaylı şekilde incelenmesi amacıyla üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Dosyanın bir sonraki duruşmasının ise 2 Ekim 2026 tarihinde yapılacağı bildirildi.

REKABET BASKISI ARTTI

Elektrikli otomobil satışlarının son yıllarda hız kazanmasıyla birlikte Türkiye, Avrupa'nın en büyük elektrikli araç pazarlarından biri haline geldi. Buna karşın şarj ekipmanı üretiminde özellikle Çin merkezli firmaların fiyat avantajı ve artan rekabeti, yerli üreticiler üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Yüksek yatırım maliyetleri, teknoloji geliştirme harcamaları ve finansmana erişimde yaşanan güçlükler de sektör oyuncularının faaliyetlerini zorlaştırıyor.

AYDINLATMADAN ŞARJ TEKNOLOJİSİNE GİDEN YOL

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre 2004 yılında mimari ve gösteri aydınlatması alanında faaliyet göstermeye başlayan Hera, zaman içinde ihracat odaklı büyüyerek onlarca ülkede projeler gerçekleştirdi. Şirket, elektrikli araç pazarındaki yükselişi fırsata çevirme hedefiyle 2021 yılında şarj ünitesi geliştirme çalışmalarına başladı. Hera Charge markasıyla AC ve DC hızlı şarj çözümleri geliştiren firma, yerli üreticiler arasında önemli oyunculardan biri olmayı amaçlıyordu.

ŞARJ ALTYAPISI BÜYÜRKEN KONKORDATO GELDİ

Hera'nın konkordato süreci, Türkiye'de elektrikli araç şarj ağının hızla genişlediği bir dönemde yaşandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre ülke genelinde 30 bini aşkın şarj soketi hizmet verirken, altyapı yatırımları her geçen ay artmaya devam ediyor. Sektör temsilcileri ise 2030 yılına kadar Türkiye'de yüz binlerce yeni şarj noktasına ihtiyaç duyulacağını öngörüyor.