Çinli mükelleflere ait deniz aşırı fon gelirlerine yüzde 20 oranında vergi getirilmesiyle başlayan süreç, ABD’de banka hesabı açma ve varlık transferi taleplerinde tarihi bir patlamaya yol açtı.

Singapur merkezli varlık yönetimi şirketi Golden Acacia Capital'ın CEO'su Keith Tan, temmuzdan itibaren müşterilerinin hızla ABD'ye geçiş planları yaptığını ve Amerikan bankacılık sistemine erişimin sanıldığı kadar yüksek engeller barındırmadığını belirtti.

Büyük portföy sahipleri dev özel bankaları tercih ederken, orta ve küçük ölçekli hesapların bölgesel bankalar ile çevrim içi aracı kurumlara yöneldiği gözleniyor.

Yeni vergi düzenlemesinin getirdiği mali yük nedeniyle Singapur ve Hong Kong’daki finans ve hukuk çevreleri mevcut yapıları tasfiye etmek, hisse satışı gerçekleştirmek veya yüklü vergi faturalarını karşılayabilmek adına kredi arayışına girmek için yoğun bir mesai yürütüyor.

NEW YORK CAZİP SIĞINAK HALİNE GELDİ

Bu sermaye göçünde ABD’yi öne çıkaran en kritik unsur ise finansal gizlilik avantajı oldu. ABD, 100’den fazla ülkenin finansal hesap verilerini otomatik paylaştığı OECD Ortak Raporlama Standardı’nın (CRS) dışında kalıyor. Singapur ve Hong Kong’daki finans kuruluşları Çin bağlantılı hesapları Pekin’e bildirmekle yükümlüyken, Amerikan bankalarının böyle bir zorunluluğunun bulunmaması New York’u cazip bir sığınak haline getirdi.