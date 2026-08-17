Çin'de tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve genç nüfusun tek kişilik, ekonomik öğünlere yönelmesi restoran sektöründe devasa bir dönüşüm başlattı. Ekonomik belirsizlikler ve yalnız yaşayan birey sayısındaki artış, tam servis restoranlar yerine maliyet avantajı sunan fast-food zincirlerine ilgiyi artırdı.

Yapılan araştırmalara göre tüketicilerin yüzde 55'i Batı tipi hazır yemekler arasında ilk tercih olarak burgeri seçiyor. Yıllık ortalama yüzde 8,7 büyüme kaydeden sektörde, ürünün paket servise uygunluğu ve doyuruculuğu temel itici güç olarak öne çıkıyor. Haftada en az bir kez paket servis siparişi verenlerin oranı yüzde 43'e ulaştı.

"İKİ SAATİ AŞAN KUYRUKLAR"

ABD merkezli Five Guys, Pekin'deki ilk şubelerini Chaoyang Joy City ve Xidan Joy City'de açtığında müşteriler sipariş verebilmek için iki saati aşan kuyruklar oluşturdu. Pizza devi Pizza Hut ise hayata geçirdiği Burger Bar konseptini altı ayda 200 noktaya ulaştırarak yıl sonuna kadar 600 şubeye çıkmayı ve bu kategoriden 1 milyar yuanın üzerinde gelir elde etmeyi planlıyor.

Öte yandan, küresel büyümesini hızlandırmak isteyen Wendy’s, Çin pazarına yönelik 10 yıl içinde 1.000 restoran açma hedefini duyurdu. Ünlü hotpot zinciri Haidilao, menüsünde burger ve kızarmış tavuğa yer verdiği Huanxianbao adlı yeni konseptini devreye alırken; kahve zinciri M Stand de özel burger mağazaları açmaya başladı.

Büyüyen pazar payından faydalanmak isteyen yerel ve yabancı aktörler, Çin genelinde hem fiyat rekabetini hem de mağazalaşma hızını en üst seviyeye taşıyor. Ülkede Batı tipi fast-food pazarı büyüklüğünün 2027 yılında yaklaşık 87 milyar dolara (587 milyar yuan) ulaşması öngörülürken, sektörün merkezine oturan burger kategorisi 18,4 milyar dolarlık hacme ulaştı.