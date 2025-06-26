Türk zeytincilik sektörü, günümüzde 30 bin ton zeytinyağı ithal eden, 5 yıllık vadede 100 bin zeytinyağı ithal etmesi beklenen Çin’e 10 bin ton zeytinyağı ihraç etmek için 12-14 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti/Guanghzou’da düzenlenen 18th International Edible Oil Expo 2025 Fuarı’nda katılarak görüşmeler ve tanıtım yaptı.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 12-14 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti/Guanghzou’da düzenlenen 18th International Edible Oil Expo 2025 Fuarı’na katıldı.

Fuar sırasında, Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) Tanıtım Bölümü’nün önceki Başkanı Sayın Ender Gündüz, Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı potansiyelini tanıtan sunum yaptı.

Çin’in 1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en büyük pazaryeri olduğuna işaret eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Er, Çin’deki nüfusun 500 milyonunun gelir seviyesinin yüksek, zeytin ve zeytinyağı tüketebilecek konumda olduğunu, Çin pazarında Türk zeytin ve zeytinyağının ihracat hacmini artırmak istediklerini dile getirdi.

10 BİN TON ZEYTİNYAĞI İHRAÇ EDİLECEK

Çin’de 5-10 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nın Türk zeytin ve zeytinyağı sektörü için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Er, “Türkiye son 25 yılda zeytincilik sektörüne büyük yatırım yaptı. 2000’li yılların başında 90 milyon olan zeytin ağacı varlığımız 205 milyona ulaştı. Rekoltemizin katma değere dönüşmesi için Çin ihracatımızı aritmetik artırabileceğimiz bir pazar. Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu Ege İhracatçı Birliklerimizin üstlendiği Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda zeytin ve zeytinyağı tadım etkinlikleri yapacağız. Çin’de günümüzde 30 bin ton seviyesinde olan zeytinyağı tüketiminin 5 yıl sonra 100 bin tona çıkması bekleniyor. Türkiye olarak hedefimiz Çin pazarından 10 bin tonluk pay almak olacak” diye konuştu.

SIRADAKİ DURAK: KANADA

Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 8-13 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği “Kanada Sektörel Ticaret Heyeti”yle Kanada’nın sofralık zeytin ve zeytinyağı ithalatından yüzde 10 pay alma çabası içinde olacağı açıklandı.