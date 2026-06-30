Avrupa genelinde etkili olan rekor sıcaklıklar, klima talebinde tarihi bir artışı beraberinde getirirken, bu durumdan en kazançlı çıkanlar Çinli üreticiler oldu. Otomotiv sektörünün ardından iklimlendirme pazarında da ağırlığını hissettiren Çin menşeli şirketlerin Avrupa'daki stokları tamamen tükendi.

FABRİKALARDA FAZLA MESAİ BAŞLADI

Sektörün devlerinden Midea, yoğun talebi karşılayabilmek adına Çin'deki üretim tesislerinde fazla mesai uygulamasına geçti. Şirket, teslimat süreçlerini hızlandırmak amacıyla lojistik stratejisinde de değişikliğe giderek sevkiyatlarının önemli bir kısmını deniz yolu yerine Çin-Avrupa demiryolu hattına kaydırdı.

Bu hamle sayesinde teslimat süreleri deniz taşımacılığına kıyasla yaklaşık 25 gün kısaldı.

Midea’nın özellikle kurulum gerektirmeyen "PortaSplit" mobil split klima modeli; Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi büyük pazarlarda kapışıldı. Şirket yetkilileri, yılbaşından bu yana Avrupa'ya yapılan PortaSplit sevkiyatlarının 200 bin adedi aşarak geçen yılın toplam satış rakamını ikiye katladığını bildirdi.

Pazardaki bir diğer Çinli güç olan Gree Electric de Avrupa'daki satış kanallarında ürün kalmadığını duyurdu. Yaşanan arz sıkıntısını hafifletmeyi hedefleyen şirket, yurt dışındaki distribütör ve bayilere yönelik sevkiyat trafiğini maksimum hıza ulaştırdığını açıkladı.