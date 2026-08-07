Yum China Holdings, Pizza Hut markasının Çin ana karasındaki tüm haklarını Yum! Brands'ten devralmak amacıyla 1,2 milyar dolarlık nakit anlaşmaya imza attı. Onay süreçlerinin ardından 2026'nın üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen bu satın almayla birlikte Yum China, lisans sahibi olmaktan çıkarak doğrudan markanın mülkiyet sahibi konumuna gelecek.

LİSANS ÜCRETLERİ BİTİYOR VE ŞUBE SAYISI ARTIYOR

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, devir işleminin tamamlanmasıyla Yum China’nın Yum! Brands'e ödediği telif ve lisans maliyetleri tamamen son bulacak. Markanın kontrolünü tamamen eline alarak operasyonel süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen şirket, Çin’deki 4 bin 375 olan Pizza Hut restoran sayısını 2028 yılına kadar 6 binin üzerine çıkarmayı planlıyor. Geçtiğimiz yılı 2,3 milyar dolar gelir ve 183 milyon dolar faaliyet kârı ile kapatan markanın, 2029 yılına kadar faaliyet kârını 2024 seviyesinin iki katına yükseltmesi amaçlanıyor.

YENİ DÖNEM ŞİRKET İÇİN MİLAT NİTELİĞİ TAŞIYOR

Aynı mağaza işlem sayısında art arda 13 çeyrektir büyüme kaydeden Pizza Hut Çin, kârlılık marjlarındaki yükseliş trendini sürdürüyor. Satın almanın menü ve mağaza konseptlerindeki yenilikleri hızlandıracağını vurgulayan Yum China CEO'su Joey Wat, lisans sahibi konumundan marka sahibi konumuna geçmenin kendileri için dönüştürücü bir dönüm noktası olduğunu ve Çin pazarına duydukları uzun vadeli bağlılığı gösterdiğini dile getirdi.

KFC İLE ORTAKLIK VE FİNANSMAN PLANI

Pizza Hut’ın mülkiyeti tamamen devralınsa da Yum China ile Yum! Brands arasındaki KFC ortaklığı kesintisiz devam edecek. Şirketin ana büyüme motoru olan KFC, Çin’deki 13 bin 454 olan restoran sayısını 2028’e kadar 17 binin üzerine taşımayı hedefliyor. Satın alma bedelini nakit kaynakları ve borçlanma ile karşılayacak olan Yum China, 2026 yılında hissedarlarına 1,5 milyar dolar getiri sağlama planını da koruyor.