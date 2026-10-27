Çin'in Jiangsu eyaletinde, Yangtze Nehri üzerinde yapımı süren Zhangjinggao Asma Köprüsü'nün inşası devam ediyor. Toplam uzunluğu 7 bin 859 metre olan projenin 2028 yılında tamamlanması planlanıyor.

2 bin 300 metrelik merkezi açıklığa sahip olacak yapı, hizmete girdiğinde Türkiye'de bulunan 2 bin 23 metre açıklıklı 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 277 metre geride bırakarak bu alandaki dünya rekorunu devralacak.

GÜNEY KULESİ ZİRVE NOKTASINA ULAŞTI

China Daily tarafından paylaşılan bilgilere göre, köprünün dört ana ayağından nehir yatağında yer alan tek taşıyıcısı olan güney kulesinin inşasında, 630 günü aşkın çalışmanın ardından 1 Aralık 2025 tarihinde tepe noktasına ulaşıldı.

Yaklaşık 350 metre yüksekliğe sahip olan güney kulesi, tamamlandığında dünyanın en yüksek asma köprü kulesi unvanını elde edecek. Yapının temel çalışmaları kapsamında Nisan 2023'te her biri 97 metre uzunluğundaki kazıkların çakım süreci tamamlanmıştı.

34 BİN TON ÇELİK, 63 BİN METREKÜP BETON

Projede kullanılan malzeme miktarlarına ilişkin paylaşılan teknik verilere göre: Ankraj temelinde yaklaşık 63 bin metreküp beton kullanıldı. Yapı, kompozit ankraj temelleri kategorisinde küresel ölçekteki en büyük imalat olarak kayıtlara geçti.

Yalnızca güney kulenin inşasında harcanan çelik miktarı 34 bin tona ulaştı; bu hacim yaklaşık 4,6 Eyfel Kulesi ağırlığına denk geliyor.

ÜÇ ŞEHRİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Zhangjiagang, Jingjiang ve Rugao kentlerini Yangtze Nehri üzerinden doğrudan birbirine bağlayacak olan Zhangjinggao Asma Köprüsü; en uzun ana açıklık, en yüksek kule ve en uzun yüksek dayanımlı ana kablo dahil olmak üzere toplam altı kategoride dünya rekoru kırmayı hedefliyor.

Sekiz şeritli taşıt yolu ve 100 km/s tasarım hızına göre projelendirilen geçiş güzergahının devreye girmesiyle birlikte, söz konusu üç şehir arasındaki ulaşım süresi belirgin biçimde azalacak. Henüz trafiğe açılmayan köprüde tabliye ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.