Hakemli bilim dergisi Physical Review Letters’ta yayınlanan makaleye göre, Zuchongzhi-3, mevcut en güçlü süper bilgisayardan 10¹⁵ (bir katrilyon) kat daha hızlı. Ayrıca, Google’ın en güncel kuantum hesaplama sonuçlarına kıyasla bir milyon kat daha hızlı işlem yapabiliyor.

KUANTUM ÜSTÜNLÜĞÜ YARIŞI KIZIŞIYOR

Kuantum üstünlüğü, kuantum bilgisayarlarının klasik bilgisayarların yapamayacağı görevleri yerine getirme seviyesine ulaşmasını ifade ediyor. 2019 yılında Google, 53 kübitlik Sycamore işlemcisiyle bu başarıya ulaştığını duyurmuştu. Ancak, süper bilgisayarların ve klasik algoritmaların gelişmesi, Google’ın iddiasına meydan okudu.

2023 yılında USTC araştırmacıları, 1.400’den fazla A100 GPU kullanarak Google’ın gerçekleştirdiği işlemi 14 saniyede tamamlamayı başardı. Frontier süper bilgisayarının devreye girmesiyle bu süre 1,6 saniyeye kadar düşürüldü. Böylece Google’ın kuantum üstünlüğü iddiası sarsıldı.

Çin, 2020 yılında Jiuzhang fotonik kuantum bilgisayarıyla kesin olarak kuantum üstünlüğünü elde etti. 2021’de Zuchongzhi-2 ile süperiletken bir kuantum gösterisi yapıldı. 2023’te 255 fotonlu Jiuzhang-3, süper bilgisayarları geride bırakarak yeni bir üstünlük seviyesi yakaladı.

Ekim 2024’te Google, 67 kübitlik yeni Sycamore işlemcisiyle kuantum üstünlüğünü yeniden ele geçirdi. Ancak Çin, Zuchongzhi-3 ile karşılık vererek rekabette öne geçti.

USTC ekibi, Zuchongzhi-3’ün yeteneklerini test etmek için 83 kübitlik, 32 katmanlı rastgele devre örnekleme görevini gerçekleştirdi. Sonuçlar, Zuchongzhi-3’ün dünyanın en güçlü süper bilgisayarını katbekat geride bıraktığını ortaya koydu.