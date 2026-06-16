Güney Koreli otomotiv devi Hyundai Motor Company bünyesinde faaliyet gösteren Hyundai Motor Türkiye, İzmit fabrikasında gerçekleştireceği "IONIQ 3" üretimi kapsamında dev bir yatırım paketini devreye sokuyor.

Toplamda 715 milyon euroyu bulan bu stratejik yatırım planı dahilinde, Türkiye’nin elektrikli mobilite geleceği için kritik öneme sahip yeni bir batarya montaj tesisi kurulacak. Dev bütçenin 55 milyon euroluk kısmının doğrudan ayrıldığı bu batarya fabrikası, ilk etapta 300'den fazla kişiye yeni istihdam kapısı açacak.

AĞUSTOS AYINDA SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Türkiye’de yaklaşık 30 yıldır kesintisiz üretim gerçekleştiren Hyundai, önümüzdeki ağustos ayında seri üretimine başlayacağı yeni elektrikli modeli IONIQ 3’ün tüm gücünü bu yeni tesisten almasını hedefliyor.

Hyundai Mobis iş birliğiyle hayata geçirilecek modern tesiste, batarya hücreleri en son teknoloji otomasyon sistemleri kullanılarak bir araya getirilecek. Şirketten yapılan resmi açıklamada, bu kritik hamlenin yerli üretimi maksimum seviyeye çıkarmanın yanı sıra Türkiye’nin elektrikli araç teknolojilerindeki teknik bilgi birikimi ve uzmanlığını bir üst lige taşıyacağı vurgulandı.

ÇİNLİLER VAZGEÇTİ

Hyundai’nin bu somut adımı, küresel otomotiv pazarında Türkiye ekseninde yaşanan son gelişmelerle birlikte daha da büyük bir anlam kazandı.

Çinli otomotiv devi BYD, Temmuz 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı görkemli bir törenle Türkiye’de 1 milyar dolarlık fabrika kuracağını taahhüt etmiş ve bir iş birliği protokolü imzalamıştı.

Bu yatırım sözü sayesinde gümrük vergilerinden muafiyet ve çeşitli ayrıcalıklar kazanarak iç pazarda oldukça avantajlı satış rakamlarına ulaşan BYD, aradan geçen iki yıllık süreçte Manisa’daki fabrika arazisine tek bir çivi dahi çakmadı.

Çinli üreticinin son olarak Türkiye’deki dev fabrika projesini tamamen durdurduğunu ve askıya aldığını açıklaması sektörde hayal kırıklığı yarattı.