Ülkedeki ilk üretim tesisini 2015 yılında Alagoas eyaletinde faaliyete geçiren teknoloji ve enerji devi, Brezilya pazarındaki potansiyele güvenerek ikinci fabrikasını kurma kararı aldı.

Şirket, Minas Gerais eyaletine bağlı Três Corações kentinde inşa edeceği dev tesis için yaklaşık 110 milyon Brezilya Reali tutarında dev bir yatırım bütçesi ayırdı.

DEV FABRİKAYA TÜRK İMZASI

Çin'in Nantong kentinde eyalet yetkilileriyle yapılan üst düzey görüşmelerin ardından resmiyet kazanan projede dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise Türk sanayisinin imzası oldu.

2018 yılında ZTT bünyesine katılan yüksek gerilim sistemleri üreticisi Demirer Kablo, fabrikanın kuruluşunu ve altyapı operasyonlarını bizzat üstlenecek. İnşaat çalışmalarına Aralık ayında başlanması planlanan dev sanayi üssünün 2028 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Tesis kurulduğunda yüksek gerilim kabloları, transformatörler, enerji iletim hatları için kritik donanımlar ve geniş bir lojistik merkezine ev sahipliği yapacak.

KITANIN EN BÜYÜK PAZARLARINDAN BİRİ OLACAK

Yatırım hamlesi, Brezilya'nın son dönemde elektrik altyapısını modernize etmek için başlattığı milyarlarca dolarlık dev iletim hattı ihalelerinin hemen ardından geldi.

Bölgedeki enerji dağıtım ve iletim ağlarının ana tedarikçisi olmayı amaçlayan Çinli grup, ilk aşamada bölge halkına istihdam önceliği tanıyarak en az 100 kişiye doğrudan ve dolaylı iş imkânı sağlayacak.

Üç aşamalı bir takvimle tamamlanacak tesis sayesinde ZTT, Türk iştiraki Demirer Kablo'nun mühendislik tecrübesiyle Çin sermayesini bir araya getirerek Latin Amerika genelindeki enerji pazarının en büyük aktörlerinden biri olma konumunu güçlendirecek.