Ülkedeki yerel üretimi korumayı ve yabancı markaları doğrudan yatırıma yönlendirmeyi amaçlayan Tayland Bakanlar Kurulu, ithal elektrikli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) mevcut yüzde 10 seviyesinden yüzde 35'e çıkarma kararı aldı. Yeni vergi düzenlemesinin 1 Ocak itibarıyla resmen yürürlüğe gireceği bildirildi.

Kararın arka planında, Çin markalarının ASEAN-Çin Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde sıfır gümrük vergisiyle ülkeye soktuğu uygun fiyatlı modellerin yarattığı haksız rekabet yatıyor.

JAPON DEVLERİNE ÖNCELİK VERİLDİ

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2026 yılının ilk dokuz ayında Tayland’ın gerçekleştirdiği 2,36 milyar dolarlık elektrikli araç ithalatının tam yüzde 96'sı doğrudan Çin'den yapıldı. Satılan her üç binek araçtan birinin elektrikli modele dönüştüğü pazarda, yerli üretimin ithalat karşısında ezilmesini engellemek isteyen Sanayi Bakanı Varawut Silpa-archa, hükümetin on yıllardır ülkeye fabrika kurarak ekonomi ve istihdama katkı sağlayan yatırımcılara, özellikle de Japon otomotiv devlerine öncelik verdiğini açıkça vurguladı.

ÜRETİM HATLARINI TAYLAND'A TAŞIMA HEDEFLENİYOR

Ülkede uzun yıllardır üretim yapan Japon üreticiler, Tayland'da ürettikleri hibrit araçlara yüzde 15'e, benzinli araçlara ise yüzde 35'e varan ÖTV uygulanırken, dışarıdan sıfır gümrükle gelen Çinli elektrikli araçların sadece yüzde 10 ÖTV ile satılmasının büyük bir adaletsizlik yarattığından şikayet ediyordu.

Yeni vergi artışıyla birlikte BYD ve Great Wall Motor gibi pazarda fabrika kurmaya başlayan Çinli üreticilerin de tüm modellerini ithal etmek yerine üretim hatlarını tamamen Tayland içine taşımaları hedefleniyor.

Analistler ve sektör temsilcileri uygulamanın yerel tedarik zincirini güçlendireceğini savunurken, ülke ekonomisindeki durgunluk ve düşen alım gücü nedeniyle tüketici talebindeki daralmanın üretimi olumsuz etkileyebileceği yönündeki çekincelerini de dile getiriyor.