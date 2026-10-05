Sonbaharın gelmesiyle birlikte pazar tezgâhlarında sezonun dikkat çeken meyveleri yerini almaya başladı. Bunlardan biri de Çin hurması olarak bilinen hünnap oldu. Küçük bir elmayı andıran hünnabın kilogram fiyatı İstanbul'daki tezgâhlarda 250-300 liraya kadar çıkıyor.

KÜÇÜK MEYVE, DİKKAT ÇEKEN BESİN DEĞERİ

Çin kökenli olan ve Türkiye'de de yetiştirilen hünnap, yeşilden kahverengiye dönen rengiyle olgunlaşıyor. Taze olarak tüketilebildiği gibi kurutularak, çay ve marmelat yapımında da değerlendiriliyor. Hünnap özellikle C vitamini açısından dikkat çekiyor. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre 100 gram çiğ hünnapta yaklaşık 69 miligram C vitamini bulunuyor. Meyve aynı zamanda lif, karbonhidrat ve potasyum içeriyor.

“ÖLÜMSÜZLÜK MEYVESİ” OLARAK ANILIYOR

Hünnap, geleneksel Çin tıbbında uzun yıllardır kullanılan meyveler arasında yer alıyor. İçeriğinde flavonoidler, polisakkaritler ve fenolik bileşikler gibi çeşitli bileşenler bulunuyor.

Bu nedenle bazı kaynaklarda “ölümsüzlük meyvesi” olarak adlandırılsa da bu ifade bilimsel bir tanım olarak kabul edilmiyor. Hünnabın sağlık üzerindeki olası etkileriyle ilgili araştırmalar sürerken, geleneksel kullanımın tek başına herhangi bir hastalığı tedavi ettiği anlamına gelmediği belirtiliyor.