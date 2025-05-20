CNBC’nin haberine göre, bazı Çinli satıcılar, ithalat vergilerini ödemek zorunda kalmadan ABD’li müşterilere tarife öncesi fiyatlarla ürün sunarak kâr elde ediyor.

'TESLİM EDİLDİ- GÖREV ÖDENDİ' NAKLİYE MODELİ

Hukuk uzmanları ve sektör temsilcilerine göre, Çinli ihracatçılar, “teslim edildi-görev-ödendi” nakliye modelini kullanarak ve sevkiyatları eksik faturalandırarak vergi yükünü azaltıyor.

SEVKİYAT BELGELERİNDE DÜŞÜK GÖSTERİLİYOR

Genellikle nakliye firmaları aracılığıyla yürütülen bu süreçte, malların değeri sevkiyat belgelerinde düşük gösteriliyor veya yanlış etiketleniyor, çoğu zaman her iki yöntem birden uygulanıyor.

PARAVAN ŞİRKETLER KULLANILIYOR

Sevkiyatlar, ABD gümrük kayıtlarının doğruluğundan ve vergilerin ödenmesinden sorumlu “kayıtlı ithalatçılar” adına hareket eden paravan şirketler üzerinden yönlendiriliyor.

İthalatçıların, tarifeleri ödeme taahhüdü olarak ABD’li kefil sağlayıcılardan en az 50.000 dolarlık gümrük teminatı alması gerekiyor. Vergiler zamanında ödenmediğinde, bu teminat devreye girerek vergi borçlarını karşılıyor.

Yetkililer, bu tür uygulamaların ABD gümrük sistemini suistimal ettiğini belirtirken, konuyla ilgili denetimlerin artırılacağı ifade ediliyor.