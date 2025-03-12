Uyku, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir fakat bazı insanlar gece boyunca rahatça uyuyamıyor, uykuya dalmakta zorlanıyor ve huzursuz geceler geçiriyor. Bu sorunla başa çıkmanın doğal bir çözümü ise Çinliler tarafından yüzyıllardır önce biliniyordu.

Anne-Laure Germond, papatya çayının uykuya dalmada etkili olduğunu belirtirken, "Papatya, içerdiği apigenin adlı antioksidan sayesinde, uykuya dalmakla ilgili beyin reseptörleri üzerinde etkili bir rol oynar" şeklinde konuştu. Bu etkileşim kaygıyı azaltarak uykuya elverişli, sakin bir ortam yaratılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda uyku kalitesini artırmakla kalmaz sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkiler yaratır. Özellikle büyük bir öğünden sonra şişkinlik hissini hafifleterek sindirimi düzenlerken akşam saatlerinde rahatlatıcı bir etki gösterir. Öte yandan anti-inflamatuar özellikleri sayesinde kas ve eklem ağrılarını hafifletir.

Papatya çayının uykuya olan faydalarını en iyi şekilde almak için, Germond, "Yatmadan yaklaşık 30 dakika önce bir çorba kaşığı kurutulmuş papatya çiçeğini bir bardak sıcak suya koyarak 5-10 dakika demlemeniz yeterli olacaktır" ifadelerine yer verirken organik ve taze papatya çiçeklerinin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ancak her doğal ürün gibi, papatya da herkese uygun olmayabilir. Alerjisi olan kişiler, hamile kadınlar ve kan sulandırıcı ilaç kullananlar papatya çayı risk oluşturabilir bu yüzden bir hekime danışmak gerekir.