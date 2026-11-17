Oyuncu ve model Emily Ratajkowski, özel hayatına dair açıklamalarıyla son dönemde magazin gündeminde öne çıkıyor. Boşanmasının ardından yaşadığı ilişkileri ve cinsel deneyimlerini sansürsüz ifadelerle kaleme alan 35 yaşındaki model, paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çekiyor. Sevgilisi Romain Gavras ile ilişkisini sürdüren Ratajkowski, bu kez erkek arkadaşından ayrı bir gece geçirdi. Yakın arkadaşı Barbara “Babs” Knapp’in yaklaşan düğününü kutlamak isteyen model, kız arkadaşlarıyla bir araya geldi. İDDİALI POZLARI İLE DİKKAT ÇEKTİ New York'taki bir Fransız restoranında düzenlenen buluşmaya katılan Ratajkowski, derin dekolteli siyah bluzuyla objektif karşısına geçti. Sosyal medya hesabından geceden kareler paylaşan ünlü model, fotoğraflarına “En yakın arkadaşım evleniyor!” notunu ekledi. Paylaşımlarda Ratajkowski'nin yakın dostu Katherine Mendenhall da yer aldı. Arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşayan model, geceden paylaştığı iddialı pozlarla sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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