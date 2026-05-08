Evinin hemen karşısında bulunan konaklama tesisinden gelen cinsel içerikli seslerin mahalle huzurunu bozduğunu savunan kadın, yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Şehir dışından gelen çocuğunun bu duruma maruz kalmasına tepki gösteren vatandaş, işletmenin çevreyi rahatsız edecek düzeydeki gürültü kontrolsüzlüğünü eleştirdi.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından, otellerdeki yapı standartları ve ses yalıtımı zorunluluğu yeniden tartışma konusu oldu. Bölge sakinleri, konaklama tesislerinin inşaat aşamasında gürültü denetimlerinden geçmesi gerektiğini ve mevcut yalıtımın yerleşim alanları için yetersiz kaldığını vurguladı.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN TEPKİ

Söz konusu görüntülerde vatandaşın, "Çocuğum İstanbul'dan gelmiş, bu sesleri mi dinleyecek?" diyerek duruma isyan ettiği görüldü. Olay, turizm tesislerinin çevresel gürültü mevzuatına uyumu ve yerleşim yerlerine yakın işletmelerde alınması gereken teknik önlemler konusundaki eksiklikleri gündeme taşıdı.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, konaklama tesislerinin çevreyi rahatsız etmeyecek önlemleri alması yasal bir zorunluluk teşkil ediyor. Sivas’ta yaşanan bu durumun ardından, yetkililerin bölgedeki gürültü seviyesi ve yalıtım standartları üzerine denetim yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.