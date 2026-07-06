Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), kıtada alarm zillerinin çalmasına neden olan yeni bir sağlık tehdidine karşı acil bir değerlendirme raporu yayımladı.

Yüzyıllardır sadece sığır, koyun, keçi ve at gibi evcil/çiftlik hayvanlarına özgü olduğu bilinen bakteriyel bir deri hastalığı olan "Dermatofilozis", son aylarda radikal bir mutasyonla Avrupa genelinde insanlar arasında hızla yayılmaya başladı. Uzmanlar, hayvanlardan insanlara geçen bu bakterinin cinsel isteksizliğe de neden olduğunu belirtirken artık cinsel ilişki de dahil olmak üzere yakın ten temasıyla insandan insana bulaştığını da açıkladı.

5 Avrupa ülkesinde salgın

ECDC verilerine göre, 2025'in son ayları ile içinde bulunduğumuz 2026'nın ilk yarısı arasında Avrupa’nın beş farklı ülkesinde insan dermatofilozu salgınları patlak verdi. Yakın zamana kadar insanlarda görülmesi neredeyse imkansız olan Dermatophilus congolensis bakterisi, son 6 ayda Fransa, Almanya, İspanya ve İsveç’te 70 kişide doğrulanarak kayıtlara geçti.

Epidemiyologlar, bu vakaların büyük çoğunluğunun eşcinsel, biseksüel ve diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkek popülasyonu arasında kümelendiğine dikkat çekiyor.

Dövüş sporları da risk altında

Hastalığın ana bulaşma rotası doğrudan ten teması olsa da, bakterinin kirlenmiş yüzeyler ve ortak kullanılan spor eşyalarından da geçebildiği anlaşıldı. Nitekim Norveç’te, cinsel aktiviteyle hiçbir bağı olmayan 10 farklı vaka tespit edildi.

Yapılan filyasyon çalışmalarında, enfekte olan bu kişilerin tamamının dövüş sanatları (minder sporları) ile ilgilendiği; virüsü ya Norveç’teki salonlarda ya da Tayland seyahatleri sırasında kaptıkları belirlendi. Avusturya da aynı dönemde çoğunluğu erkeklerde olmak üzere 17 resmi vaka bildirerek salgının coğrafi olarak yayıldığını doğruladı.

Hastalık kendini nasıl gösteriyor?

Teşhis konulan hastalarda bakteri; şiddetli kaşıntının eşlik ettiği kabarcıklar (papül), iltihaplı sivilceler (püstül) veya pul pul dökülen deri lezyonları şeklinde kendini belli ediyor. Bu yaraların ağırlıklı olarak genital bölgede ve yüzde yoğunlaştığı bildirildi.

Sevindirici gelişme ise, incelenen vakaların hiçbirinde ölümcül veya ağır sistemik semptomlara rastlanmaması oldu. Enfeksiyon, ağızdan alınan veya cilde sürülen antibiyotik tedavilerine son derece hızlı yanıt veriyor; hatta bazı hafif vakalarda yaralar hiçbir müdahale gerektirmeden kendiliğinden iyileşiyor.

ECDC: "Genel nüfus için risk düşük, ancak tetikte olunmalı"

Avrupa sağlık otoriteleri, bakterinin bulaşma hızının nispeten yavaş olması ve hastalığın hafif seyretmesi nedeniyle genel halk için riskin şimdilik "çok düşük" kaldığını vurguluyor.

Birden fazla cinsel partneri olanlar ile dövüş salonları gibi yoğun ten temasının olduğu alanlarda bulunanlar için risk seviyesi daha yüksek.

ECDC, hastalığın yayılımını durdurmak ve hastaları damgalamadan korumak adına şu acil önlemleri tavsiye ediyor:

Doktorların ve laboratuvarların, bu tip sıra dışı deri döküntülerine karşı uyanık olması ve hızlı teşhis koyması,

Cinsel aktivite için tasarlanmış kulüp/alanlar ile dövüş salonlarında hijyen ve dezenfeksiyon önlemlerinin en üst düzeye çıkarılması,

Bakterinin insanlar arasındaki genetik mutasyonunu çözmek için laboratuvar araştırmalarının derinleştirilmesi.