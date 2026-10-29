Adana'nın Seyhan ilçesinde başlayıp Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden olaylar zincirinde korku ve panik dolu anlar yaşandı.

Meydan Mahallesi'nde yaşayan E.D. isimli genç kız, istismara uğradığını belirterek polis merkezine sığındı. Emniyet güçleri, gerekli adli ve tıbbi işlemlerin yapılması amacıyla E.D.'yi sağlık muayenesi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

TABANCAYLA HASTANEYİ BASTI, CAMLARA ATEŞ AÇTI

Kızının emniyete giderek şikayetçi olduğunu ve hastanede bulunduğunu öğrenen 47 yaşındaki baba M.D., gece saatlerinde otomobiliyle hastane yerleşkesine geldi. Yanındaki ruhsatsız tabancayla acil servis binasına giren öfkeli baba, kızını hedef alarak vurmak istedi.

Durumu anında fark eden hastane polisi ve güvenlik görevlileri, genç kızı hızla siper ederek hastane polis noktasına kaçırdı ve güvenli alana aldı. Kızına ulaşamayan M.D., hastanenin camlarına peş peşe tabancayla ateş açarak binanın içerisine daldı ve izini kaybettirmeye çalıştı.

BEYİN CERRAHİ SERVİSİNDE ÖZEL HAREKAT OPERASYONU

Hastane polisinin acil koduyla yaptığı takviye anonsu üzerine bölgeye aralarında Özel Harekat Polislerinin de yer aldığı çok sayıda ekip yönlendirildi. Hastane içerisinde kat kat arama başlatan özel timler, zanlının Beyin Cerrahi Bölümü’ndeki boş bir hasta odasında gizlendiğini tespit etti.

Ekiplerin "teslim ol" çağrılarına ateş açarak karşılık veren gözü dönmüş baba, özel harekat ekiplerinin düzenlediği nokta baskınla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Geniş güvenlik çemberi altında hastaneden çıkarılan M.D., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sağlık kontrolleri tamamlanan E.D. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince devlet koruması altına alınırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.