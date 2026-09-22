İnternet dünyasında "Ego2222" takma adıyla tanınan ve 186 bini aşkın takipçisine sunduğu şaşaalı yaşam tarzıyla bilinen İngiliz iş adamı Igho 'Tiny' Ubiribo, yurt dışı seyahati sırasında geçirdiği operasyon sonrasında hayatını kaybetti. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleşen trajik olayın ardından adli tıp incelemeleri tamamlanırken, fenomenin ailesi çıkan haberler karşısında derin bir şaşkınlık yaşadı.

OTELDE BİRDEN BİRE YERE YIĞILDI

Edinilen bilgilere göre 2024 yılından bu yana aynı klinikte benzer estetik operasyonlar geçiren 48 yaşındaki fenomen, Bangkok'taki son randevusundan birkaç saat sonra kaldığı otelde masaj yaptırdığı sırada şiddetli göğüs ağrısı çekmeye başladı. Aniden yere yığılan Ubiribo, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Mahkemesi tarafından yapılan incelemelerde, ölüm nedeninin kozmetik amaçlı enjekte edilen hyaluronik asidin damar yoluna karışarak akciğerlerde pıhtı oluşturması (pulmoner emboli) olduğu tespit edildi.

“BABAMIN BUNA HİÇ İHTİYACI YOKTU"

Ani ölümünün ardından fenomenin ailelesi, operasyonun arka planına dair çıkan iddialardan rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Babasının utanacak hiçbir durumu olmadığını vurgulayan oğlu Junior, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Ailemizden hiç kimse bu ameliyatın onun sonunu hazırladığına inanmak istemiyor. Babamın böyle bir müdahaleye hiçbir zaman ihtiyacı yoktu. Bu tür haberleri okumak bizim için son derece acı verici" ifadelerini kullandı.

KLİNİĞE İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan trajedinin ardından Tayland Halk Sağlığı Bakanlığı söz konusu sağlık merkezi ve uygulanan tedavi yöntemi hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Sağlık yetkilileri, estetik amaçlı tıbbi müdahalelerde azami tedbir alınması gerektiğine dikkat çekerken, klinikte yapılan tüm prosedürlerin mercek altına alındığı bildirildi.