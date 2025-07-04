Danimarka Polisi Özel Suçlar Birimi, 2022’den bu yana bu yöntemi kullanıyor.

Birimde görevli Polis Çavuşu Jeppe Torup, Euronews Next’e yaptığı açıklamada, “Çevrimiçi suçların gelişimini yakından takip ediyoruz. Dil engelleri ve sınır ötesi suçlar artık çok daha kolay işleniyor. Bu yüzden teknosferde neler olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor” dedi.

Polis, Discord, Facebook, Instagram ve TikTok gibi platformlarda aktif olarak devriye geziyor.

Ayrıca, ülkede popüler olan Counter-Strike gibi oyunları gençlerle oynayarak onlarla bağ kuruyor.

Ekip amiri Polis Sisse Birkebeck, “Çocukların çoğu zaman çevrimiçi ortamda olduğunu fark ettik. Danimarka’daki çocukların yüzde 99’u her gün sosyal medya veya oyun platformlarında. Bu yüzden biz de orada olmalıyız” diye konuştu.

Politiets Online Patrulje adlı ekip, şu anda sosyal medya platformlarında 787 binden fazla kişi tarafından takip ediliyor.