Anayasa Mahkemesi (AYM), bir yerel mahkemenin cinsiyet değişikliği için mahkeme izni alınmasını öngören Türk Medeni Kanunu hükmünün iptali talebiyle yaptığı başvuruyu inceleyerek karara bağladı. Başvuruyu yapan yerel mahkeme, cinsiyet değişikliğine izin verilmesinin biyolojik cinsiyet farklılığını hukuken ortadan kaldırdığını, askerlik hizmeti ve çalışma alanlarındaki düzenlemeleri etkisiz hale getirdiğini öne sürerek ilgili hükmün anayasaya aykırı olduğunu savundu.
"MAHKEME İZNİ TIBBİ BİR GEREKLİLİK"
Talebi değerlendiren AYM, özel hayata saygı hakkının maddi ve manevi varlığı koruma hakkını kapsadığını belirterek, mahkeme izni şartının bu duruma kanunla belirlenmiş bir sınır getirdiğini ifade etti. Kararda, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan söz konusu sürecin aşamalı olarak düzenlendiği, ilk aşamadaki mahkeme değerlendirmesinin kişileri gereksiz tıbbi müdahalelerden koruma ve kamu düzenini sağlama amacı taşıdığı kaydedildi.
KARARIN GEREKÇESİ
Yüksek Mahkeme, uygulanan şartın demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun ve ölçülü olduğuna hükmetti. Kararda, cinsiyet değişikliği hakkının sınırsız olmadığı, yasal şartları taşıyan ve tıbbi zorunluluğu tespit edilen kişiler için öngörüldüğü belirtildi. Bu değerlendirmeler sonucunda düzenlemenin anayasaya aykırı bulunmadığına ve iptal isteminin reddine karar verildi.